Bayramda hastaneler açık mı? Hastaneler bayramda tatil mi?

Her sene olduğu gibi bayramlardan dolayı kamu kurum ve kuruluşlarında resmi tatil ilan edilir. Kamu kuruluşlarının izinli sayıldığı bu süreçte hastanelerin açık olup olmadığı en fazla merak edilen ve araştırılan konular arasında yer almaktadır. Aniden rahatsızlanan ya da hastane randevusu alacak olan kişiler, bayramda hastanelerin çalışma saatlerini araştırmaya başlar.

Bayramda hastaneler açık mı?

Bayram tatili kapsamında her sene kamu hastaneleri ve sağlık ocakları da çalışmaya ara vermektedir. Bayramda polikliniklerin kapalı olmasının yanı sıra hastanelerin acil servisleri, 112 Acil Sağlık hizmetleri ve nöbetçi eczaneler bayram tatili boyunca hizmet vermeye devam eder. Özel hastaneler ise kendilerinin belirlediği çalışma saatlerine göre hizmet vermeyi sürdürür. Bayram tatilinin bitişiyle birlikte hastaneler ve sağlık ocakları ilk iş gününde hizmet vermeye devam eder.

Bununla beraber hastane acillerindeki laboratuvar görüntüleme ve diğer teşhis ve tedavi birimleri de çalışmaya devam eder.

Sağlık Bakanlığı’na bağlı olan sağlık kurum ve kuruluşları kapsamındaki evde sağlık hizmet birimlerinin de hastaların mevcut ilaç tedavileri, pansuman, tıbbi bakım ve tedavilerine bayram süresi boyunca aksatmadan devam edeceği de bilinmektedir.

Hastaneler bayramda tatil mi?

Resmi tatillerde pek çok kamu kurum ve kuruluşu hizmet vermeyi durdururken, hastanelerin açık olup olmayacağı merak edilmektedir. Bayram tatili süresince hastanelerin acil servisleri normal zamandaki gibi hizmet vermeye devam eder. Ancak poliklinikler kapalı olacağından muayene hizmeti sunulmaz. Sağlık ocağı olarak da bilinen aile hekimleri de bayram tatilinde kapalı olur.

Bayram tatili boyunca herhangi bir hastalık veya acil olaylarda, 112 acil ambulansları ve hastanelerin acil servislerine başvuruların artabileceği belirtilmektedir. Bayram tatili ve bu nedenle verilen idari izinlerde Sağlık Bakanlığı, üniversite ve özel hastaneleri de dahil olmak üzere tüm sağlık kuruluşlarının bununla ilgili tedbirleri önceden almasını istemiştir.

Bayram sonunda idari tatil dönüşünde sağlık ocakları ve hastanelerin poliklinikleri de hizmet vermeye devam etmektedir.