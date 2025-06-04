Bayramda hava nasıl olacak? Meteoroloji uyardı: Afrika sıcakları geliyor! O bölge ise yağışlı...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) Kurban Bayramı boyunca havanın nasıl olacağına dair rapor yayınladı. Buna göre yurdun birçok bölgesinde Afrika sıcaklarının etkili olması bekleniyor. İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava sıcaklıklarının yer yer 35 dereceye çıkması beklenirken, Doğu Anadolu'da ise yağışların etkili olması bekleniyor.

Kurban Bayramı süresince Doğu Anadolu dışındaki bölgelerde hava koşulları genellikle parçalı az bulutlu olacak.

İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde ise güneşli bir bayram dönemi yaşanacak. Ayrıca, sıcaklıkların artması öngörülüyor. Bayram tatilini açık havada geçirmek isteyenler için özellikle batı bölgelerinde rahat bir hava koşulu bekleniyor.

Kurban Bayramı tatilini geçirecek olan vatandaşlar, Doğu Anadolu’daki yağışlı havaya karşı dikkatli olmalı. Diğer bölgelerde ise açık ve güzel hava koşullarının tadını çıkarabilirler.

SICAKLIKLAR ARTIYOR

MGM'nin web sitesinden yayınladığı hava tahmini şöyle:

"Ülkemizin 04.06.2025 Çarşamba gününden itibaren, batı kesimlerden başlayarak yağışsız ve sıcak havanın etkisine gireceği tahmin edilmektedir. Mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının, Çarşamba günü batı kesimlerde, zamanla tüm Yurtta artarak, bayram süresince mevsim normalleri üzerinde seyretmesi bekleniyor.

DOĞU'DA YAĞIŞLAR ETKİLİ OLACAK

Arife Günü (05.06.2025 Perşembe): Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Ardahan çevrelerinin,

Bayramın 1. günü (06.06.2025 Cuma): Doğu Anadolu’nun doğusunun,

Bayramın 2. günü (07.06.2025 Cumartesi): Ülke genelinde yağış beklenmiyor.

Bayramın 3. günü (08.06.2025 Pazar): Hakkâri ve Van çevreleri ile Batı Akdeniz’in iç kesimlerinin

Bayramın 4. günü (09.06.2025 Pazartesi): Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunun,

Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE HAVA

Arife günü ve Bayram Süresince Ankara, İstanbul ve İzmir için Tahmin Edilen Hava Durumu:

Ankara: Genellikle az bulutlu ve açık,

En düşük / En yüksek hava sıcaklıkları:

Perşembe 11 ila 13 / 27 ila 29, Cuma 13 ila 15 / 29 ila 31, Cumartesi 14 ila 16 / 30 ila 32, Pazar 14 ila 16 / 30 ila 32, Pazartesi 15 ila 17 / 30 ila 32 derece.

İstanbul: Genellikle parçalı ve az bulutlu,

En düşük / En yüksek hava sıcaklıkları:

Perşembe 18ila 20 / 29 ila 31, Cuma 17 ila 19 / 28 ila 30, Cumartesi 17 ila 19 / 26 ila 28, Pazar 16 ila 18 / 26 ila 28, Pazartesi 17 ila 19 / 27 ila 29 derece.

İzmir: Genellikle az bulutlu ve açık,

En düşük / En yüksek hava sıcaklıkları:

Perşembe 20 ila 22 / 33 ila 35, Cuma 20 ila 23 / 32 ila 34, Cumartesi 20 ila 22 / 33 ila 35, Pazar 20 ila 22 / 31 ila 33, Pazartesi 20 ila 22 / 31 ila 33 derece."