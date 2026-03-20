Bayramda hava sürprizi: Sağanak, fırtına ve kar bir arada!

Ramazan Bayramı yaklaşırken yurt genelinde etkili olması beklenen olumsuz hava koşulları için uyarılar peş peşe geldi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan son rapora göre bayram boyunca birçok bölgede sağanak yağış, kuvvetli rüzgar ve yüksek kesimlerde kar yağışı görülecek.
Özellikle İstanbul ve Ankara başta olmak üzere Marmara ve İç Anadolu’da hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte yağışların yer yer kuvvetli olması beklenirken, yetkililer vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.
Bayram tatili süresince özellikle İstanbul ve Ankara için sağanak yağış uyarısı yapıldı.
Uzmanlar, ani yağışlara karşı vatandaşların dikkatli olmasını önerdi.
Yapılan tahminlere göre ülke genelinde hava:
Yağışların:
Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak
İç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
Meteoroloji, bazı iller için kuvvetli yağış uyarısı yaptı.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Marmara'nın doğusu ile Düzce, Antalya, Adana ve İskenderun Körfezi çevrelerinde beklenen yağışların yer yer kuvvetli olacağı tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında rüzgarın, Kuzey ve kuzeydoğudan 40-70 km/saat hızla esmesi bekleniyor. Bu durum kısa süreli fırtınalara neden olabilir.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Marmara ve Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
Doğu bölgelerinde ise farklı riskler öne çıkıyor:
ÇIĞ VE KAR ERİMESİ UYARISI: Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.
Marmara: Yağmur ve sağanak, doğusunda kuvvetli yağış
Ege: Genelinde yağış, yükseklerde kar
Akdeniz: Sağanak ve gök gürültülü yağış, yer yer kuvvetli
İç Anadolu: Yağmur, yüksek kesimlerde kar
Karadeniz: Yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur
Doğu Anadolu: Kar ve karla karışık yağmur
Güneydoğu Anadolu: Yer yer kuvvetli sağanak
Bayram süresince hava sıcaklıklarının özellikle batı ve güney bölgelerde 2-4 derece azalacağı tahmin ediliyor. Bu nedenle bayram planı yapacak vatandaşların serin ve yağışlı havaya karşı hazırlıklı olması öneriliyor.
