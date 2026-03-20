Bayramda hava sürprizi: Sağanak, fırtına ve kar bir arada!

Ramazan Bayramı yaklaşırken yurt genelinde etkili olması beklenen olumsuz hava koşulları için uyarılar peş peşe geldi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan son rapora göre bayram boyunca birçok bölgede sağanak yağış, kuvvetli rüzgar ve yüksek kesimlerde kar yağışı görülecek.

Özellikle İstanbul ve Ankara başta olmak üzere Marmara ve İç Anadolu’da hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte yağışların yer yer kuvvetli olması beklenirken, yetkililer vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

İSTANBUL VE ANKARA İÇİN KRİTİK UYARI

Bayram tatili süresince özellikle İstanbul ve Ankara için sağanak yağış uyarısı yapıldı.

İstanbul’da aralıklı ve yer yer kuvvetli sağanak

Ankara’da ise yağmurla birlikte yüksek kesimlerde karla karışık yağmur bekleniyor.

Uzmanlar, ani yağışlara karşı vatandaşların dikkatli olmasını önerdi.

BİRÇOK BÖLGEDE SAĞANAK YAĞIŞ ETKİLİ OLACAK

Yapılan tahminlere göre ülke genelinde hava:

Parçalı ve çok bulutlu

Aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

Yağışların:

Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak

İç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ BEKLENEN İLLER

Meteoroloji, bazı iller için kuvvetli yağış uyarısı yaptı.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Marmara'nın doğusu ile Düzce, Antalya, Adana ve İskenderun Körfezi çevrelerinde beklenen yağışların yer yer kuvvetli olacağı tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

RÜZGAR VE FIRTINAYA DİKKAT

Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında rüzgarın, Kuzey ve kuzeydoğudan 40-70 km/saat hızla esmesi bekleniyor. Bu durum kısa süreli fırtınalara neden olabilir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Marmara ve Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ÇIĞ VE BUZLANMA RİSKİ VAR

Doğu bölgelerinde ise farklı riskler öne çıkıyor:

Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi

İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don

Sabah saatlerinde yer yer sis ve pus

ÇIĞ VE KAR ERİMESİ UYARISI: Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.

BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

Marmara: Yağmur ve sağanak, doğusunda kuvvetli yağış

Ege: Genelinde yağış, yükseklerde kar

Akdeniz: Sağanak ve gök gürültülü yağış, yer yer kuvvetli

İç Anadolu: Yağmur, yüksek kesimlerde kar

Karadeniz: Yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur

Doğu Anadolu: Kar ve karla karışık yağmur

Güneydoğu Anadolu: Yer yer kuvvetli sağanak

SICAKLIKLAR DÜŞÜYOR

Bayram süresince hava sıcaklıklarının özellikle batı ve güney bölgelerde 2-4 derece azalacağı tahmin ediliyor. Bu nedenle bayram planı yapacak vatandaşların serin ve yağışlı havaya karşı hazırlıklı olması öneriliyor.