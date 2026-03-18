Bayramda kilo almamak için bunu yapın! Uzmanlar açıkladı

Uzm. Diyetisyen Deniz Pirçek, bayram sürecini daha dengeli geçirmek isteyenler için önemli uyarılarda bulunuyor. Pirçek’e göre küçük ama etkili alışkanlıklar, bayram boyunca sindirim sistemini rahatlatırken enerji seviyesini de koruyor.

MİDEYİ YORMAYAN BESLENME ŞART

Uzmanlara göre en sık yapılan hata, uzun açlık sonrası bir anda fazla yemek tüketmek. Bunun yerine gün içine yayılan küçük porsiyonlar tercih edilmeli. Bu yaklaşım, hem mideyi yormuyor hem de gün boyu daha dengeli bir enerji sağlıyor.

Yemeklerin yavaş tüketilmesi ve iyi çiğnenmesi de en az porsiyon kadar önemli. Hızlı yemek, gaz ve şişkinlik gibi sorunlara davetiye çıkarırken; yavaş yemek tokluk hissini artırıyor.

GÜNE DOĞRU BAŞLAMAK FARK YARATIYOR

Bayram sabahlarında kahvaltıyı atlamak yerine, proteinden zengin bir öğünle güne başlamak öneriliyor. Yumurta, yoğurt ve sebze içeren seçenekler hem uzun süre tok kalmayı sağlıyor hem de gün içinde tatlı tüketme isteğini azaltıyor.

Öğün düzeninin korunması da bir diğer kritik nokta. Öğün atlamak, kan şekerinde ani düşüşlere ve ardından kontrolsüz yeme ataklarına neden olabiliyor.

SU TÜKETİMİ VE TATLI DENGESİNE DİKKAT

Ramazan boyunca azalan su tüketiminin bayramda mutlaka artırılması gerekiyor. Günlük 2–2,5 litre su içmek, sindirimi desteklerken metabolizmanın da daha sağlıklı çalışmasına yardımcı oluyor. Ayran, şekersiz komposto ve bitki çayları da sıvı desteği sağlayan alternatifler arasında yer alıyor.

Tatlı tüketiminde ise ölçü en önemli kural. Uzmanlar, küçük porsiyonların tercih edilmesini ve tatlıların lifli besinlerle birlikte tüketilmesini öneriyor. Bu sayede hem tatlı isteği bastırılıyor hem de kan şekeri dengede tutuluyor.

HAREKET VE DİNLENME DENGESİ

Bayramda artan kalori alımını dengelemenin en pratik yolu ise hareket etmek. Uzun egzersizler yerine gün içinde yapılan tempolu yürüyüşler bile önemli fark yaratıyor.

Öte yandan yoğun bayram temposunda dinlenmeyi ihmal etmemek gerekiyor. Yeterli uyku, hem sindirimi destekliyor hem de vücudun enerji dengesini koruyor.

Uzmanlara göre bayramda önemli olan, yasaklar koymak değil dengeyi sağlamak. Doğru beslenme alışkanlıklarıyla hem sofraların keyfi çıkarılabiliyor hem de sağlıklı bir bayram geçirmek mümkün oluyor.