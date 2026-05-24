Bayramda plan yapanlar dikkat: Meteoroloji bölge bölge uyardı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Marmara’nın doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun kuzey ve batısı, Batı Karadeniz (Sinop hariç), Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu (Elazığ hariç) ile Hatay, Osmaniye, Kayseri ve Balıkesir çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Kuzey ve batı kesimlerde kuzey ve kuzeybatı, güney ve doğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların, yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

MGM’nin bugün sarı kodla uyardığı iller şöyle:

Adana

Antalya

Bilecik

Bitlis

Burdur

Bursa

Diyarbakır

Hakkari

Hatay

Isparta

Mersin

Kahramanmaraş

Kırklareli

Kocaeli

Muş

Sakarya

Siirt

Tekirdağ

Van

Batman

Şırnak

Yalova

*Osmaniye