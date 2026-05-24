Bayramda plan yapanlar dikkat: Meteoroloji bölge bölge uyardı

Bayram tatili yaklaşırken çok merak edilen hava durumu olasılıkları ortaya çıktı. Kurban Bayramı'nı tatil yapmak için fırsat görenler aman dikkat; Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı son açıklamalara göre hafta boyunca aralıklarla yağış olması bekleniyor. Yurdun belli kesimlerinde ise hava 2 ila 4 derece kadar düşecek.

Çiğdem Berfin Sevinç

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Marmara’nın doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun kuzey ve batısı, Batı Karadeniz (Sinop hariç), Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu (Elazığ hariç) ile Hatay, Osmaniye, Kayseri ve Balıkesir çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Kuzey ve batı kesimlerde kuzey ve kuzeybatı, güney ve doğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların, yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

MGM’nin bugün sarı kodla uyardığı iller şöyle:

Adana
Antalya
Bilecik
Bitlis
Burdur
Bursa
Diyarbakır
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
Kahramanmaraş
Kırklareli
Kocaeli
Muş
Sakarya
Siirt
Tekirdağ
Van
Batman
Şırnak
Yalova
*Osmaniye

