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Bayramın 3 günlük bilançosunu Bakan Yerlikaya paylaştı! Acı tablo: 26 ölü, 3590 yaralı...

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Kurban Bayramı'nın ilk üç gününde meydana gelen kazalara ilişkin bilgi verdi. Dün gerçekleşen kazalarda 9 kişinin öldüğünü belirten Bakan Yerlikaya, Kurban Bayramı'nın ilk üç gününde toplam 26 vatandaşın hayatını kaybettiğini 3590 vatandaşın ise yaralandığını duyurdu.

Bayramın 3 günlük bilançosunu Bakan Yerlikaya paylaştı! Acı tablo: 26 ölü, 3590 yaralı...
Doğukan Akbayır

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından Kurban Bayramı boyunca gerçekleşen kazalara ilişkin bilgi verdi.

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Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı şu şekilde:

"Kurban Bayramı’nın 2. günü (Cumartesi) 683 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda maalesef 9 vatandaşımız olay yerinde hayatını kaybetti. 1.143 vatandaşımız ise yaralandı.

Kurban Bayramı’nın ilk üç gününde (Perşembe, Cuma ve Cumartesi) 2.238 trafik kazası meydana geldi. Maalesef
26 vatandaşımız olay yerinde hayatını kaybetti.
3.590 vatandaşımız ise yaralandı.

26 can geride gözü yaşlı anne, baba, evlat, kardeş, akraba bıraktı. Lütfen, trafik kurallarına uyalım. Bayram sevinçlerimize acı karışmasın. Yollar bizleri kavuşturmak için var, ayırmak için değil.

Kurban Bayramı’nda Emniyet ve Jandarma Trafik Ekiplerimiz vatandaşlarımızın güvenliği için gerekli önlemleri alıyor, denetimleri büyük bir hassasiyetle sürdürüyor. Bayramın ilk 3 gününde trafik ekiplerimizce;
1 milyon 351 bin 653 araç denetlendi.

Denetlemelerimiz işlem yapmak için değil, kazaları önlemek ve can kaybımızı sıfıra indirmek içindir. Trafik kurallarına uyalım, bayram sevincimize hüzün karışmasın.

Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum."

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Anahtar Kelimeler:
Ali Yerlikaya kaza
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