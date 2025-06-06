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Bayramın ilk günü sıcak hava ile birlikte sokaklar boş kaldı

Aydın'da bayram tatilini fırsat bilen bazı vatandaşların turistik bölgelere gitmesi ve sıcak havadan dolayı evde kalan vatandaşlar dolayısıyla merkez ilçe Efeler’de sokaklar adeta sessizliğe büründü.

Bayramın ilk günü sıcak hava ile birlikte sokaklar boş kaldı

Aydın genelinde bunaltan hava sıcaklığı Kurban Bayramı’nda da etkisini sürdürmeye devam ederken merkez ilçe Efeler’de sokak ve caddeler boş kaldı. Yaz aylarında hava sıcaklıklarının en yüksek hissedildiği illerden olan Aydın'da bunaltıcı sıcaklar bayramda da etkisini sürdürdü. İl genelinde 36 dereceye ulaşan hava sıcaklığı, nem oranının yüksekliği ile birlikte vatandaşları olumsuz etkiledi. Merkez ilçe Efeler’de de hem bayram tatilini fırsat bilen bazı vatandaşların turistik bölgelere gitmesi hem de sıcak havadan dolayı evde kalan vatandaşlar dolayısıyla sokaklar da adeta sessizliğe büründü. Yaşanan bunaltıcı sıcaklar dolayısıyla yetkililer, sıcak havaya karşı vatandaşları uyararak, zorunlu olmadıkça öğle saatlerinde dışarıya çıkılmamasını belirtti.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Aydın
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