Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu 'acil olarak' hastaneye kaldırıldı

16 Eylül'de Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu, ikinci defa 'acil olarak' hastaneye kaldırıldı. Mutlu, sol bacağındaki rahatsızlık için acil olarak ameliyat olduktan sonra 9 Eylül'de taburcu edilmişti.

Cezaevinde tekrar rahatsızlandığı öğrenilen Mutlu’nun avukatı şu açıklamayı yaptı:

"Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu, 22 Ekim günü rahatsızlığı nedeniyle Silivri Devlet Hastanesi’ne götürülerek sağlık kontrolünden geçirilmişti. 21 Kasım günü ise sağlık sorunlarının devam etmesi üzerine Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilmiştir. Gerekli kontrollerin ardından tekrar cezaevine götürülmüştür. Evvelce yaşadığı rahatsızlığın tutuklu kaldığı sürede hızlı bir şekilde tekrar nüks etmesi ve ağrılarının artması sebebiyle bu aşamada ilaç tedavisi devam etmektedir. Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."