Bayrampaşa Belediyesi AK Parti’ye mi geçecek? Başkan vekili adayları açıklandı

Bayrampaşa Belediyesi'nde bugün başkan vekilliği seçimi yapılacak. AK Parti'den yapılan açıklamada, AK Parti grubunun Bayrampaşa Belediye Başkanvekili adayının İbrahim Akın olduğu belirtildi. Başkanvekilliği seçiminde CHP'nin Bayrampaşa adayı ise İbrahim Kahraman olarak açıklandı.

Açıklamada, "Bugün Bayrampaşa Belediyesinde yapılacak Başkanvekilliği seçiminde AK Parti grubunun Bayrampaşa Belediye Başkanvekili adayı İbrahim Akın olmuştur. " ifadeleri yer aldı.

CHP’DEN AK PARTİ’YE GEÇEBİLİR

Toplam 37 sandalyeden oluşan Bayrampaşa Belediye Meclisi’nde CHP’nin üye sayısı 17’ye gerilemişti.

Buna karşılık AKP’nin 12, MHP’nin 3 ve bağımsızların 5 sandalyesi bulunuyor.
seçim Bayrampaşa belediye
