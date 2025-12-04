Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Engelli sorunlarını çözmek devletin birincil görevi"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü vesilesiyle önemli değerlendirmelerde bulundu. AK Parti Kongre Merkezi'ndeki konuşmasında Erdoğan şu ifadelerde bulundu:

"Engellilerin sorunlarını çözmek devletin birinci önceliğidir. Hükümet ve AK Parti olarak engellilere dönük faaliyetler alanında çok iyi bir karneye sahibiz. Gerekli imkan sağlanmamış tek bir engelli kardeşimiz kalmayıncaya dek fedakarca ve samimiyetle çalışmayı sürdüreceğiz. Yaşlılarımızın, ihtiyaç sahiplerimizin, şehit yakınları ve gazilerimizin 7 gün 24 saat hizmetlerine koşmaya devam edeceğiz.

"ENGELLİ VATANDAŞLARIMIZIN SORUNLARINI ÇÖZMEK BİRİNCİL ÖNCELİĞİMİZDİR"

Hem hükümet hem AK Parti olarak Sosyal Hizmetler başlığında bilhassa da engellilere dönük politika ve faaliyetler bağlamında hamdolsun çok iyi bir karneye sahibiz. Sahadaki tespit ve çalışmalarımızı yaptığımız hukuki ve idari reformlarla desteklemeye devam ediyoruz.

Engelli vatandaşlarımızın sorunlarını çözüme ulaştırmak, talep ve beklentileri doğrultusunda yeni adımlar atmak devlet olarak birincil önceliğimizdir.

Çalışmalarımızı bu istikametle devam ettireceğiz. Şunu da açık ve net ifade etmek durumundayım; şüphesiz kolaylaştırınız zorlaştırmayız buyuran bir peygamberin ümmetiyiz. Milletimize sunduğumuz eser ve hizmetleri de işte bu kavrayışla tatbik eden ve etmeye çalışan bir kadroyuz. Tüm bunlara rağmen fark etmeden de hatalarımız, eksiklerimiz, kusurlarımız elbette olabilir. Ama şunu herkesin, bilhassa da engelli kardeşlerimin bilmesini istiyorum: Kırılan kalbi onarılmamış, mahzun edilen gönlü alınmamış, gerekli imkânı sağlanmamış tek bir engelli kardeşimiz kalmayıncaya dek fedakârca ve samimiyetle çalışmayı sürdüreceğiz.

"ASIRLARDIR DÜŞÜNCEMİZİN MERKEZİNDE DAİMA İNSAN VARDIR"

Kıymetli misafirler, değerli yol arkadaşlarım ,tarihte ne yaparsanız yapın, değiştiremeyeceğiniz hakikatler vardır. Bu gerçekleri muhalif hiçbir çevre, hiçbir görüş, hiçbir ekol görmezden gelemez, yok sayamaz. Bunlardan biri şudur: Bizi dünyanın diğer milletlerinden ayıran, millî kimliğimizin alameti farikası olan en temel vasfımız; insan, adalet ve merhamet merkezli bir medeniyet mefkûresine sahip oluşumuzdur. Kalpler kazanmak, gönüllere girmek, adaleti, iyiliği, güzelliği teşmil etmek için işte bu mefkûreyle seferlere çıktık.

Selçuklu’dan bugüne tam bin yıldır, Mevlânâ Celaleddin Rûmî’nin o ünlü metaforunda olduğu gibi, bir ayağımızı buraya, Anadolu’ya sabitlerken; diğeriyle tüm dünyayı, 72 milleti dolaştık. Coğrafyamızın neredeyse her karışında yalnızca şehirleri inşa etmekle kalmadık, aynı zamanda kalpleri de ihya ettik.

Şunun bir defa bilinmesi gerekiyor: Asırlardır düşüncemizin merkezinde daima insan vardır. “İnsanı yaşat ki devlet yaşasın” düsturu vardı. Başarılarımızın gerisindeki ana unsur, insana atfettiğimiz değer ve ehemmiyettir.

Kalp kırmaktan gönül incitmekten daima çekindik. Asırlar önce yaşamış önemli bir divan şairimiz milletimizin bu konudaki dikkatini bakınız hangi sözlerle ifade ediyor; 'Fukara kalbine her kim dokuna, dokuna sinesi Allah okuna' evet değerli kardeşlerim bizim meseleye baktığımız yer tam olarak da burasıdır. Bugünkü sosyal devlet geleneğimizde asırlardan süzülüp gelen anlayışın devamıdır.

Şuraya özellikle dikkatinizi çekmek istiyorum; Bakınız bu okulların müfredatında müzik ve resmin yanı sıra matematik, coğrafya kozmografya ve mimari gibi derslerde yer alıyor. Buralarda öğrenim gören engelli gençler hem bilgi birikimi ile öne çıkıyor hem de kimseye muhtaç olmadan memleketlerine hizmet etme imkanı buluyor.

2009'da ilk imzacılarından biri olduğumuz engellilerin haklarına ilişkin sözleşmeyi onaylayarak uluslararası alanda güçlü bir irade ortaya koyduk.

ENGELLİ VATANDAŞLAR İÇİN 2. EYLEM PLANI'NA GEÇİLDİ

2030 engelli politikalarımızı bütüncül bir plana dönüştürmüştük. Birinci Engelli Hakları Ulusal Eylem Planımızla bu hedeflerin çok önemli bir kısmına başarıyla ulaştık.

2026-2028 yıllarını kapsayan İkinci Eylem Planımızı başlattık. Yakında detaylarını paylaşacağız. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun diyorum."