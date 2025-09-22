HABER

Bayrampaşa Belediyesi'ndeki seçimi CHP kazanmıştı! AK Parti harekete geçti

Bayrampaşa Belediyesi'ne başlatılan soruşturma sonucunda Belediye Başkanı Hasan Mutlu tutuklanmıştı. Dün yapılan başkanvekilliği seçiminde CHP'nin adayı kazanmıştı. AK Parti İstanbul İl Başkanlığı "Halkın seçtiği meclis üyelerimizin iradesi açık bir şekilde gasp edilmiştir" diyerek seçimin iptali istemiyle dava açtı.

Recep Demircan

CHP’nin Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun görevinden uzaklaştırılmasının ardından dün yapılan başkanvekili seçimini CHP'nin adayı İbrahim Kahraman kazanmıştı.

İbrahim Kahraman

"AÇIK BİR ŞEKİLDE GASP EDİLMİŞTİR"

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı ise "Bayrampaşa Belediye Meclisi’nde gerçekleştirilen Başkan Vekilliği seçiminde, halkın seçtiği meclis üyelerimizin iradesi açık bir şekilde gasp edilmiştir." diyerek hukuki süreç başlatacaklarını açıklamıştı.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ise "Bayrampaşa Meclis üyemiz İbrahim Akın kazanmıştır. Biz bu sonuçtan eminiz ve bu sonucun net bir şekilde de tecelli ettiğini ifade etmek istiyoruz. Fakat Meclis üyelerimizin oylarını maalesef gasbeden bir anlayışla karşı karşıyayız." ifadelerini kullanmıştı.

DAVA AÇILDI

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, bugün Bayrampaşa Belediye Başkanvekili seçimlerinin iptali istemiyle dava açtı.

"HUKUKİ SÜRECİ BAŞLATTIK"

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, hukuki süreç başlatıldığı bildirildi. Açıklamada, “Bayrampaşa Belediye Meclisi’nde gerçekleştirilen Başkan Vekilliği seçiminde, halkın seçtiği meclis üyelerimizin iradesini yok sayan ve gasp eden anlayışa karşı hukuki süreci başlattık. Milletimizin emaneti olan iradenin hiçe sayıldığı bu sürecin iptali için yürütmeyi durdurma talepli dava açtık. Kamuoyuna saygılarımızla” denildi.

