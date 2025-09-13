HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Bayrampaşa Belediyesi'ne operasyonda MHP detayı! Gözaltına alınan Yasin Sönmez ve Emin Sönmez için ihraç talebi

Bu sabah saatlerinde Bayrampaşa Belediyesi’ne operasyon düzenlendi. Aralarında CHP'li Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun da olduğu 48 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarılırken; gözaltına alınan isimler arasında MHP İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyesi Yasin Sönmez ve Bayrampaşa İlçe Yönetim Kurulu üyesi Emin Sönmez d var. Öte yandan gözaltına alınan 2 isim MHP'de ihraç talebiyle disipline sevk edildi.

Bayrampaşa Belediyesi'ne operasyonda MHP detayı! Gözaltına alınan Yasin Sönmez ve Emin Sönmez için ihraç talebi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Bayrampaşa Belediyesine yönelik "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından soruşturma açıldı.

BELEDİYE BAŞKANI MUTLU HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Soruşturma kapsamında bu sabah saatlerinde aralarında CHP'li Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun da olduğu 48 kişi hakkında hakkında gözaltı kararı verildi.

Bayrampaşa Belediyesi ne operasyonda MHP detayı! Gözaltına alınan Yasin Sönmez ve Emin Sönmez için ihraç talebi 1

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi'nde yerleşkesine götürüldü.

Bayrampaşa Belediyesi ne operasyonda MHP detayı! Gözaltına alınan Yasin Sönmez ve Emin Sönmez için ihraç talebi 2

EV VE İŞ ADRESLERİNDE ARAMALAR YAPILIYOR

Bu arada Bayrampaşa Belediyesi ile şüphelilere ait iş adresi ve evlerin olduğu 72 adreste ekiplerce arama yapılıyor.

MHP'Lİ İKİ İSİM DE GÖZALTINDA

Öte yandan söz konusu operasyonda; MHP İstanbul İl Yönetim Kurulu üyesi Yasin Sönmez ile Bayrampaşa İlçe Yönetim Kurulu üyesi Emin Sönmez'in de gözaltına alındığı öğrenildi.

MHP'DE 2 İSİM İHRAÇ TALEBİYLE DİSİPLİNE SEVK EDİLDİ

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Milliyetçi Hareket Partisi İstanbul İl Yönetim Kurulu üyesi Yasin Sönmez ve İstanbul Bayrampaşa İlçe üyesi Emin Sönmez, kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak disipline sevk edilmiştir" ifadelerini kullandı.

Bayrampaşa Belediyesi ne operasyonda MHP detayı! Gözaltına alınan Yasin Sönmez ve Emin Sönmez için ihraç talebi 3

GÖZALTI KARARI VERİLEN İSİMLER

Cumhuriyet'in haberine göre; soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen isimler şöyle:

Hasan Mutlu, Bilgehan Yağcı, Atilla Özen, Hakan Baş, Lütfi Kadıoğulları, Gündüz Kalkan, Emre Şahin, Mahmut Kılıç, Hakan Sarıkaydın, Çetin Koç, Arzu Doyran, Abdulkadir Çelik, Halil İbrahim İlter, Dilber Sarıtaş, Şener Karaman, Mustafa Büyükbayrak, Emin Sönmez, Kadir Kurt, İlhan Akbayır, Serkan Satılmış, Rıdvan Öztürk, Ahmet Tufan, Fidan Yetim, Ayhan Mutlu, Hacı Subaşı, Mustafa Safa Rüzgaroğlu, Reşat Yangel, Erdem Büyükdere, Rıza Cayuşoğlu, Orhan Kurtbay, Yasin Sönmez, Özer Kurtoğlu, Çağla Konat, Oğulcan Konat, Ersin Bilal, Deniz Uykan, Mustafa Onur Öncü.
Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kütahya'da kahreden kaza! Uzman Çavuş şehit olduKütahya'da kahreden kaza! Uzman Çavuş şehit oldu
Eski eşini eşarp ve yastıkla boğdu! Katilin ifadesi ortaya çıktıEski eşini eşarp ve yastıkla boğdu! Katilin ifadesi ortaya çıktı

Anahtar Kelimeler:
CHP MHP Beykoz Belediyesi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
iPhone bunu ilk kez yaptı: Sim kartlar tarihe mi karışıyor?

iPhone bunu ilk kez yaptı: Sim kartlar tarihe mi karışıyor?

Erdoğan kürsüden duyurdu, kameralar Özlem Vural Gürzel'e döndü

Erdoğan kürsüden duyurdu, kameralar Özlem Vural Gürzel'e döndü

Dükkanları bir bir kapatıp gidiyorlar!

Dükkanları bir bir kapatıp gidiyorlar!

Fenerbahçe-Trabzonspor maçının saati değişti!

Fenerbahçe-Trabzonspor maçının saati değişti!

Ali Koç'tan MHP açıklaması: "Gönül bağım var ama hoş karşılanmaz"

Ali Koç'tan MHP açıklaması: "Gönül bağım var ama hoş karşılanmaz"

Adana'da korkunç olay! Tek yumrukla beyin kanaması geçirtti: O anlar kamerada!

Adana'da korkunç olay! Tek yumrukla beyin kanaması geçirtti: O anlar kamerada!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.