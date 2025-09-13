Bayrampaşa Belediyesi'ne operasyonda MHP detayı! Gözaltına alınan Yasin Sönmez ve Emin Sönmez için ihraç talebi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Bayrampaşa Belediyesine yönelik "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından soruşturma açıldı.

BELEDİYE BAŞKANI MUTLU HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Soruşturma kapsamında bu sabah saatlerinde aralarında CHP'li Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun da olduğu 48 kişi hakkında hakkında gözaltı kararı verildi.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi'nde yerleşkesine götürüldü.

EV VE İŞ ADRESLERİNDE ARAMALAR YAPILIYOR

Bu arada Bayrampaşa Belediyesi ile şüphelilere ait iş adresi ve evlerin olduğu 72 adreste ekiplerce arama yapılıyor.

MHP'Lİ İKİ İSİM DE GÖZALTINDA

Öte yandan söz konusu operasyonda; MHP İstanbul İl Yönetim Kurulu üyesi Yasin Sönmez ile Bayrampaşa İlçe Yönetim Kurulu üyesi Emin Sönmez'in de gözaltına alındığı öğrenildi.

MHP'DE 2 İSİM İHRAÇ TALEBİYLE DİSİPLİNE SEVK EDİLDİ

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Milliyetçi Hareket Partisi İstanbul İl Yönetim Kurulu üyesi Yasin Sönmez ve İstanbul Bayrampaşa İlçe üyesi Emin Sönmez, kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak disipline sevk edilmiştir" ifadelerini kullandı.

GÖZALTI KARARI VERİLEN İSİMLER

Cumhuriyet'in haberine göre; soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen isimler şöyle:

Hasan Mutlu, Bilgehan Yağcı, Atilla Özen, Hakan Baş, Lütfi Kadıoğulları, Gündüz Kalkan, Emre Şahin, Mahmut Kılıç, Hakan Sarıkaydın, Çetin Koç, Arzu Doyran, Abdulkadir Çelik, Halil İbrahim İlter, Dilber Sarıtaş, Şener Karaman, Mustafa Büyükbayrak, Emin Sönmez, Kadir Kurt, İlhan Akbayır, Serkan Satılmış, Rıdvan Öztürk, Ahmet Tufan, Fidan Yetim, Ayhan Mutlu, Hacı Subaşı, Mustafa Safa Rüzgaroğlu, Reşat Yangel, Erdem Büyükdere, Rıza Cayuşoğlu, Orhan Kurtbay, Yasin Sönmez, Özer Kurtoğlu, Çağla Konat, Oğulcan Konat, Ersin Bilal, Deniz Uykan, Mustafa Onur Öncü.

