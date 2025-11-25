Bayrampaşa'da eşinin kullandığı midibüsün altında kalan kadın hayatını kaybetti

Kaza, saat 14.30 sıralarında Terazidere Mahallesi Baki Sokak'ta meydana geldi. Eşinin kullandığı midibüsten indiği sırada dengesini kaybederek yere düşen İrvet Akgün, şoför Malik A.'nın idaresinde hareket eden midibüsün altında kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık, polis ve itfaiye ekipleri geldi. Aracın altında sıkışan Akgün, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde kazada ağır yaralandığı belirlenen Akgün olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Akgün kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

TALİHSİZ KAZADA HAYATINI KAYBETTİ

Kazayı görenlerden Hakan Obay, "Arkadaşımız kendi hanımını otobüse bindirmiş. Kadın aşağıya düşünce, altına almış. Görmediği için frene basamamış. Kadını otobüsün altından çıkardık. Kendisi de ifade vermeye gitti burada zabıta amiriydi" dedi.

(DHA)

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...