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Bayrampaşa’da eski eş dehşeti güvenlik kamerasında! Sokakta görünce ayaklarını ezdi geçti

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İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde C.N. isimli bir vatandaş sokakta gördüğü eski eşi M.K’nın üstüne arabasını sürdü. Dehşet anları güvenlik kamerasına yansırken, C.N., kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. İfadesi alındıktan sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Bayrampaşa’da eşinden boşanan C.N., tartıştığı eski eşinin üstüne araba sürdüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Kadın yaralanırken, şüpheli C.N., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Korkunç olay, 11 Mayıs Pazar günü Bayrampaşa Kocatepe Mahallesinde meydana geldi.

ESKİ EŞİNİ EZDİ GEÇTİ!

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Eşi M.K’den boşanan C.N., arabasını sokakta gördüğü eski eşi M.K’nın üstüne sürdü. Arabayla kaldırıma çıkarak eski eşinin üzerine sürdüğü aracın kendisine çarpmasıyla M.K., sırt üstü yere düşerek yaralandı.

Yaşanan olayı gören vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan kadını ambulans ile hastaneye götürdü.

ESKİ KOCA CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

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Yaşanan olay üzerine harekete geçen polis ekipleri, C.N.,’yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan C.N., ifadesi alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen C.N. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde C.N.,’nin arabasıyla manevra yaptıktan sonra eşine ve yanındaki arkadaşına vurduğu anlar güvenlik kamerasına yansıyor.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Bayrampaşa
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