Bayrampaşa’da kontrolden çıkan otomobil bariyerlere saplandı

Kaza, 01.45 sıralarında Bayrampaşa Altıntepsi Mahallesi O-3 Tem Otoyolu Aksaray istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yolda seyreden 34 HVJ 949 plakalı aracın sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı. Kazanın şiddetiyle bariyerlere ok gibi saplanan araç, bariyerleri de bükerek ağır hasar aldı.

YAĞ DÖKÜLMESİ SEBEBİYLE EKİPLER YOLU TRAFİĞE KAPATTI

Demir bariyerlerin ön camdan girdiği ve yan şoför mahallinden çıkan kazada sürücü otomobil içinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü itfaiye yardımıyla çıkarıldı. Sıkıştığı araçtan şans eseri ciddi yara almadan çıkarılan sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrası otomobilden yağ dökülmesi sebebiyle ekipler yolu trafiğe kapattı. Bölgede yoğun trafik oluştu.

ÇEKİCİ YARDIMIYLA BARİYERLERDEN ÇIKARTILDI

Kazalı aracın çekici yardımıyla bariyerden çıkarılması ve yapılan kumlama çalışması sonrasında trafik normale döndü. Yetkililer kazayla ilgili inceleme başlattı.

(İHA)Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır