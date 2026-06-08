Bayrampaşa’da bir araçta 20 kilogram kokain bulundu

Edinilen bilgiye göre, Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir otomobili yakın takibe aldı. Uyuşturucu madde ticareti suçunun önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen çalışmalarda, Kocatepe Mahallesi’nde seyir halindeki araca operasyon düzenlendi. Operasyonda otomobil sürücüsü H.A. (28) gözaltına alındı. Araçta yapılan aramalarda 19 adet kalıp halinde toplam 20 kilo 520 gram kokain ele geçirildi. Uyuşturucuya el konulurken, gözaltına alınan H.A. emniyete götürüldü. Şüpheli, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır