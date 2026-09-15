Bayrampaşa’da düzenlenen operasyonda 486 kilo 450 gram uyuşturucu madde ele geçirildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçunun önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik başlatılan çalışmalar kapsamında 14 Eylül'de Bayrampaşa’da bir araca operasyon düzenlendi. Operasyonda 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Araçta yapılan aramada 486 kilo 450 gram pregabalin maddesi ele geçirildi. Devam eden çalışmalarda olayla bağlantılı olduğu belirlenen 3 şüpheli daha gözaltına alındı. Yakalanan 4 şüpheli hakkında 'TCK 188' suçundan yürütülen soruşturmanın işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: DHA | Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır