İnsan vücudu aç kaldığı zaman fizyolojik ve psikolojik olarak çeşitli tepkimelere yol açabilir. Aç kalan vücutta kas yıkımı ön plana geçer. Kilo verme süreçlerinde doğru beslenmek ve genel olarak sağlıklı bir beslenme planına sadık kalmak bu yüzden insan sağlığı açısından son derece önemlidir. Bir kişi aç aldığı zaman eğer bu açlık uzun süreli bir açlıksa bağışıklık sistemi zayıflar. Marasmus ya da benzeri hastalıklar ortaya çıkabilir. Bu nedenle düzenli ve sağlıklı beslenmek gerekirse bir uzaman diyetisyene başvurarak hazırladığı beslenme planına uymak gerekebilir.

Sağlıklı bir vücudun başat gereksinimlerinden biri de sağlıklı beslenmektir. Kişiler zayıf kalmak ya da kilo vermek için bünyelerine uygun olmayan uzun süreli aç kalmalara neden olan bazı diyetler uygularsa sağlıklarını kalıcı ya da geçici olarak kaybedebilirler. Tüketilen bazı yiyecekler kişiye gün içinde gereksinim duyacağı enerjiyi verirken bazı besinler vücudu daha ağır hissettirebilmektedir.

Doğru çalışabilmesi için vücudun doğru besinler tüketmesi gerekir. Aynı zamanda yiyecek ve içecekleri doğru zaman dilimlerinde tüketmek de bir diğer önemli konudur. Uzman doktorlar uzun süre aç kalmanın birçok fizyolojik duruma neden olabileceğini ve bu durumların organlarda bazı işlev bozukluklarına yol açabileceğini ifade etmektedirler. Ayrıca kişilerde uzun süreli açlık durumu psikolojik bazı sorunlara da neden olabilmektedir.

Bazı insanlar acıkınca neden sinirlenir? Sebebi nedir?

Bazı kişilerde acıktıkları zaman sinir gözlemlenebilmektedir. Özellikle uzun süreli açlık kişilerde tahammülsüzlük, aşırı sinir, kontrol edilemeyen öfke, odaklanma sorunları gibi birçok psikolojik temelli sorun oluşturabilmektedir. Bu durum tüketilen yiyeceklerin direkt olarak etkilemesi ile değil, kişinin açlık konusunda ne kadar süre ile dayanabilmesi ile ilgili olarak kabul edilmektedir.

Normal durumlarda kişiler aç kaldıkları zaman eğer ortada herhangi bir hastalık yoksa vücudu bu açlıktan etkilenmeyebilir. Bu durum vücutta yer alan depoların açlık durumunda devreye girmesi ile direkt olarak bağlantılıdır. Halk arasında da çok sık konuşulan ve bilinen açlığın sinir yapma durumu ise bilimsel olarak bir açıklamaya sahiptir.

Açken bazı kişilerin sinirli olması altında başka sağlık sorunları yatabilmektedir. Çünkü herkeste kan şekerini dengelemeyi sağlayan depolar aynı oranda olmayabilir. Uzun süre aç kalmak ve buna bağlı olarak meydana gelen sinir ileri vakalarda sinirsel ve açlık nedeniyle bayılmalara da yol açabilmektedir.

Bazı kişilerin aç kaldığı zaman aşırı sinirli olmaları açlık sırasında vücutta meydana gelen olaylarla ilgilidir. Açlık esnasında kişilerin beynine salgılanan nöropeptid Y isimli kimyasal beyindeki farklı algılayıcılara etki eder. Bu da açlık ve öfke durumlarının düzenlenmesini sağlar. Ancak bazı vücutlarda bu düzenleme durumu gerçekleşmeyebilir ya da sistemi sağlıklı çalışmayabilir.

Glikoz, hormonlar ve beyin aktiviteleri arasındaki hassas dengeyi etkileyen açlık denge bozukluğu söz konusu olduğu zaman gerginlik ve huzursuzluk hissi verebilmektedir. Bu da kişilerde aşırı bir sinirli olma halini tetikler. Bir süre yemek yenmediği zamanlar şekeri düşer ve kandaki glikoz seviyesi de aynı oranda azalır. Böylece kortizol ve adrenalin gibi birçok farklı hormon salgılanması durumu gerçekleşir. Tüm bu değişimler sinire yol açar.