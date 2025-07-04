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"Bazı orman yangınlarını PKK'ya bağlı bir grup çıkardı" iddiasına DMM'den yanıt geldi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), İzmir, Manisa ve Hatay'daki orman yangınlarının, terör örgütü PKK'ya bağlı olduğu iddia edilen bir grup tarafından üstlenildiği yönündeki paylaşımların dezenformasyon örneği olduğunu bildirdi.

"Bazı orman yangınlarını PKK'ya bağlı bir grup çıkardı" iddiasına DMM'den yanıt geldi

DMM'nin sosyal medya hesabından iddialara ilişkin yapılan açıklamada, içeriklerin bağlamı çarpıtılmış, eskiye ait ve maksatlı olarak servis edilmiş dezenformasyon örnekleri olduğu belirtildi.

"Bazı orman yangınlarını PKK ya bağlı bir grup çıkardı" iddiasına DMM den yanıt geldi 1

"ASLA KABUL EDİLEMEZ BİR TUTUM"

Orman yangınları üzerinden provokasyon üretmenin, halen kontrol altına alınmaya çalışılan afetler sürerken devlet kurumlarını hedef almanın ve toplumu paniğe sevk edecek sorumsuz açıklamalarda bulunmanın kamu vicdanında ve hukuk nezdinde asla kabul edilemez bir tutum olduğu kaydedilen açıklamada, şunlar ifade edildi:

"Bazı orman yangınlarını PKK ya bağlı bir grup çıkardı" iddiasına DMM den yanıt geldi 2

"PAYLAŞILAN İÇERİKLERİN GÜNCEL YANGINLARLA HİÇBİR İLGİSİ YOK"

"Yapılan açık kaynak taramaları neticesinde, bu iddialara dayanak gösterilen görsel ve metnin, 10 Ekim 2020 tarihli ve terör örgütü propagandası yapan Nuçe Ciwan adlı yasa dışı bir siteden alındığı, paylaşılan içeriklerin güncel yangınlarla hiçbir ilgisinin bulunmadığı açıkça anlaşılmaktadır.

"Bazı orman yangınlarını PKK ya bağlı bir grup çıkardı" iddiasına DMM den yanıt geldi 3

Devletimiz, terörle mücadelede sıfır tolerans ilkesiyle hareket etmekte, orman yangınları dahil tüm sabotaj ihtimallerini hassasiyetle soruşturmaktadır. Ancak herhangi bir bulguya dayanmayan iddiaları siyasi malzeme haline getirmek, en az yangınların kendisi kadar tehlikeli bir dezenformasyon pratiğidir."

"Bazı orman yangınlarını PKK ya bağlı bir grup çıkardı" iddiasına DMM den yanıt geldi 4

DMM'DEN 'TEYİT EDİN' VURGUSU

DMM, vatandaşları sosyal medya üzerinden karşılaştıkları içeriklerde kaynağın güvenilirliğini sorgulamaya, paylaşılan görsellerin tarihini ve bağlamını teyit etmeye ve resmi kurum açıklamaları dışında yapılan paylaşımları ihtiyatla değerlendirmeye davet etti.

(AA)

Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
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Anahtar Kelimeler:
pkk İletişim Başkanlığı orman yangınları terör örgütü
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