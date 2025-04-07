Bazı rüyaları neden unuturuz? Sebebi nedir?

Genel olarak her insanın farklı uyku döngüsü vardır. Kimi kişilerin uykusu hafifken kimileri ise daha derin uyuyabilmekte ve ortamda ne kadar gürültü olursa olsun bu sesleri duymayabilmektedir. Uykunun en derin olduğu süreç aynı zamanda rüyaların görülmeye başlandığı süreç olarak kabul edilmektedir. Pek çok uzmana göre her gece uykuya dalındığında yaygın olarak rüya görülmektedir. Ancak bazı zamanlarda kimi kişiler gördükleri rüyaları unutabilmektedir.

Bazı rüyaları neden unuturuz?

Uykunun kendine has birtakım önemli nitelikleri vardır. Bu niteliklerden biri uyuduğumuz zaman görülen rüyalardır. Uyku sırasında gözlerde daha seri bir hareket meydana gelmektedir. Bu hareketliliğin yaşandığı evrede duygularla birlikte işitsel algı ve görme durumları da devreye girmektedir.

Uyku evreleri toplamda dört farklı evreden oluşmaktadır. İlk evre henüz uykuya dalınmayan süreç olarak tabir edilen uyanıklık evresiyken, ikinci evre uykuya geçiş, üçüncü evre derin uykuya geçiş evresidir. Dördüncü ve son evre olarak tanımlanan evre ise düşlerin görülmeye başlandığı REM evresi olarak ifade edilmektedir. REM evresinde uyku derinleşmekle birlikte gözlerde de çok hızlı hareketler ortaya çıkmaktadır. Uzmanların açıklamasına göre bu evrenin en az iki saat sürüldüğü belirtilmektedir.

Kimi insanlar uyurken birden fazla düş görmekte, ancak uyandıklarında bu düşleri hatırlamakta zorlanmaktadır. Rüyaların uyanınca unutulmasının altında yatan en önemli etkenlerden biri beynin çalışma sistemiyle alakalıdır.

Bazı rüyaları hatırlamak neden zordur?

Rüya gören kimi bireyler uyandıklarında bu rüyaları çok kolay bir şekilde hatırlarken bazıları ise beynini zorlamasına rağmen hatırlamakta güçlük çekebilmektedir. Pek çok nörobilimci ve uyku araştırmacısına göre uyku esnasında görülen rüyaların unutulmasının nedeni beynin hafızaya kısa süreli görülen düşleri aktaramamasından kaynaklıdır. Öte yandan kişinin stresli bir süreçten geçmesi, alkol kullanımı ya da bazı psikiyatri ilaçlarının alınması da görülen rüyaların uyanıldığında unutulmasına yol açabilmektedir. Ayrıca uykuya ilk dalışta görülen rüyalar sabah uyanıldığında unutulurken, uyunmaya yakın görülen rüyalar ise daha kolay bir şekilde hatırlanabilmektedir.

Kimi insanlar stres ve endişeden kaynaklı rüyalarında korkutucu kâbuslar görebilmektedir. Bu noktada kişinin bilinçaltı devreye girmekte ve kişiyi korumak adına bu görülen kâbusları bloke etmektedir. Kişi uykusundan uyandığında gördüğü korkutucu rüyaları hatırlamayabilmekte ve bu durum kişinin bu tür rüyalardan olumsuz etkilenmesini önleyebilmektedir.

İnsanların genel olarak her bir uyku evresi 1,5 saat kadar sürmektedir. Bununla birlikte uyku üzerine yapılan araştırmalar neticesinde insanların uyku süreci boyunca 6 veya 7 tane düş gördüğü kanıtlanmıştır.

Bazı rüyaları unutmamızın sebebi nedir?

Kimi insanlar geceleri uyuduklarında hiç rüya görmediklerini belirtir. Bu durum aslında görülen rüyaları uyanınca unutmakla ilgili bir durumdur. Bazı rüyalar çok detaylı bir şekilde hafızada yer edinirken bazıları ise uyandıktan hemen sonra hafızadan gitmektedir. Bu konu üzerine birçok farklı bilimsel çalışma yapılmıştır. Bu çalışmalardan çıkan sonuçlara göre kişilerin uyku esnasında gördükleri düşleri hafızaya kaydedebilmeleri ve unutmamaları için uykudan uyanması gerekmektedir. Rüya görüldükten hemen sonra uykudan uyanıldığında o rüya veya rüyalar daha hızlı bir şekilde hatırlanabilmektedir.

Özellikle kişiyi yakından ilgilendiren ve dikkatini çeken düşler daha kolay hafızada kalırken mantık dışı düşünülen rüyalar unutulabilmektedir. Uyku esnasında görülen tüm rüyaların unutulmaması için norepinefrin denilen ve beyin bölgesine kısa zaman diliminde görülen düşlerin aktarılmasını sağlayan hormonun yüksek seviyelerde olması gerekir. Bu hormon düşük seviyelerde olduğunda düşlerin aktarımı yapılamamakta ve görülen rüyalar hızlı bir biçimde unutulmaya başlanmaktadır.