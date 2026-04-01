BBC Studios ve CosmoBlue Media'nın ilk lansmanı Türkiye’de gerçekleşti

BBC Studios ve CosmoBlue Media, stratejik işbirliklerinde yeni bir döneme girildiğini Türkiye’de düzenlenen ilk lansman etkinliğiyle duyurdu. Bu kapsamda, Cosmo EN ve BBC Player Türkiye’de resmen yayın hayatına başladı. Cosmo EN, birçok platformda izleyicilerle buluşmaya başlarken, BBC Player da COSMOGO uygulaması üzerinden yayına girdi. Her iki hizmetin de önümüzdeki süreçte geniş bir operatör ağıyla daha da yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Şirketler ayrıca, stratejik iş birliklerinin Orta Doğu ve Kuzey Afrika (MENA) bölgesindeki yeni genişleme aşamasını da duyurdu. Bu doğrultuda, tüm hizmetlerin bölge genelinde kullanıma sunulmasına yönelik planların hayata geçirileceği belirtildi.

Cosmo EN: Yeni nesil eğlence kanalı

Yeni kanal Cosmo EN, BBC Studios'un en beğenilen programlarından oluşan lokal zevklere hitap edecek şekilde özenle seçilmiş bir seçki sunacak. Etkileyici diziler, ilgi çekici ve nefes kesen belgesel çeşitlerinin yanı sıra güvenilir çocuk ve aile yapımları izleyicilerle buluşacak.

Sabahın erken saatlerinde uyanan, okul öncesi yaş grubundaki izleyiciler için Go Jetters gibi dünya çapında sevilen çocuk programları ekrana gelirken okul çağındaki izleyiciler ve hatta tüm aile için de Grace's Amazing Machines (Grace'in Harika Makineleri) gibi eğitici ve merak uyandıran programlar sabah kuşağında yerini alacak.

Gündüz kuşağında ise, Planet Earth gibi ikonik belgesel programlarının yanı sıra 1977 yılından beri yayınlanan dünyaca ünlü otomotiv programı Top Gear gibi tematik programlar da sevenleriyle buluşacak.

Akşam ve gece kuşağında, Luther ve Ripper Street gibi eleştirmenlerden büyük beğeni toplayan polisiye ve dönem dizileri de dahil olmak üzere, yetişkin izleyiciler için ilgi çekici hikayeler sunan prestijli İngiliz dramaları dizi severlerle buluşacak.

CosmoBlue Media Dağıtım Operasyon Direktörü Levent Gültan, “COSMO EN ve BBC Player’ın bölgede yayına başlaması bizim için son derece heyecan verici. BBC Studios ile işbirliğimizi daha da ileri taşımaktan ve COSMO EN aracılığıyla nitelikli İngiliz hikâye anlatımını MENAT bölgesindeki izleyicilerle buluşturmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bu adım, kapsamı genişleyen stratejik ortaklığımızın ilk aşamasını oluşturuyor,” dedi. “Ortak vizyonumuzun temelinde kaliteli içerik, kültürel uyum ve izleyiciye gerçek anlamda değer katan eğlence deneyimleri yer alıyor.”

BBC Studios'un Orta, Doğu ve Kuzey Afrika, MENA ve Türkiye Genel Müdürü ve Başkan Yardımcısı Bartosz Witak ise “Bu işbirliği, BBC Studios'un bölgeye olan bağlılığını pekiştirdiği gibi aynı zamanda üst düzey eğlenceyi izleyicilere sunma konusundaki ortak hedefimizi de yansıtıyor. Güçlerimizi birleştirerek erişimimizi genişletmeyi, izleyicilerle bağlantı kurmak için yeni fırsatlar yaratmayı ve bölgesel stratejimiz doğrultusunda büyümeyi amaçlıyoruz. Yeni kanal, yerel zevklere ve izlenme tercihlerine göre özenle hazırlanırken içeriklerin de izleyicilerde derin yankı uyandırmasını hedefliyoruz” dedi.

CosmoBlue, Türkiye'de ilk defa BBC Player'ı CosmoGO platformu içerisinde izleyiciyle buluşturuyor

BBC Studios'un ödüllü dizileri, belgeselleri, TV showları ve aile içerikleri, BBC Player üzerinden CosmoGO da lineer yayın akışının ötesinde esnek ve isteğe bağlı bir erişim modeli sunacak.

Gültan, "BBC Player'ı CosmoGO'ya entegre etmek, dijital ekosistemimizi güçlendirmenin yanı sıra izleyicilerimize premium içeriklere, istedikleri zaman istedikleri ortamda erişim imkanı da sunuyor" dedi.

BBC Player, etkileyici hikaye anlatımına ek olarak farklı izleyici kitleleri için özenle seçilmiş bin saatten fazla dizi, belgesel, doğa, çocuk ve aile içeriğiyle de dikkat çekiyor. BBC Player'ın yakın zamanda içerik çeşitliliğini artırması da hedefleniyor.

CosmoBlue Media ile BBC kanallarının ve hizmetlerinin bölgesel dağıtımı güçleniyor

CosmoBlue Media, Cosmo EN ve BBC Player lansmanlarına ek olarak, BBC First, BBC Earth ve CBeebies de dahil olmak üzere BBC Studios kanallarının bölgesel dağıtımını üstlenerek BBC Studios ile kurduğu ortaklıkla Türkiye ve MENA genelinde erişimin genişlemesine destek olacak.

Cosmo EN Bilgileri; Digiturk 100, D-Smart 19, Kablo TV 42, Tivibu 17, Türksat 42.

