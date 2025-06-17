BBP, Aksaray ve Kırıkkale il başkanlarının görevden alındığını duyurdu

BBP Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Tevfik Eren, tarafından yapılan açıklamada, “Kırıkkale il başkanı Hamza Beğdeş ve Aksaray il Başkanı Yaşar Ar, 04.06.2025 tarihi ile görevden alınmıştır” denildi.

(DHA)