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BBP, Aksaray ve Kırıkkale il başkanlarının görevden alındığını duyurdu

Büyük Birlik Partisi (BBP), Aksaray ve Kırıkkale il başkanlarının görevden alındığını açıkladı.

BBP, Aksaray ve Kırıkkale il başkanlarının görevden alındığını duyurdu
Begüm Özkaynak

BBP Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Tevfik Eren, tarafından yapılan açıklamada, “Kırıkkale il başkanı Hamza Beğdeş ve Aksaray il Başkanı Yaşar Ar, 04.06.2025 tarihi ile görevden alınmıştır” denildi.

(DHA)

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BBP Büyük Birlik Partisi
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