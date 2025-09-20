BBP Başkanı Destici: "Nükleer silahınız yoksa caydırıcılığınız da yoktur"

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, İl Başkanları ve İl İcra Kurulları İstişare Toplantısı öncesinde basın toplantısı düzenledi. Parti Genel merkezinde düzenlenen toplantıda konuşan Destici, İsrail'in Gazze'de yaptığı soykırıma karşı İslam dünyasının sessiz kalmasını üzüntüyle karşıladıklarını belirterek, "İsrail'in bunu tek başına yapması mümkün değildir. Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, Fransa gibi ülkelerin İsrail'e verdiği destek İsrail'i bu kadar şımartmıştır, bu kadar saldırgan hale getirmiştir ve İsrail'in yaptığı bu soykırım cezasız kalırsa o zaman başka güçlü ülkeler de kendi toprakları içinde yaşayan azınlıklara ya da hemen sınır komşularına ya da işgal etmek istedikleri ülkelerdeki insanlara bu tür soykırımlar gerçekleştirebilir. İşin kötü olan tarafı da budur" ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 2 hafta önce BBP Genel Başkan Yardımcısı Emin Serin'in Gazze'nin refah kapısına gittiğini hatırlatan Destici, "Bu tür faaliyetlerin devam etmesi gerekiyor. Sumut filosu Gazze'den yaklaşık 2 bin mil uzakta ortalama 14 günlük bir seyahat süresi var. Doğu Akdeniz'e girdiklerinde Türkiye Mısır Donanması tatbikatı orada gerçekleşiyor olacak. İnşallah Türkiye Mısır tatbikatı İspanya gibi Akdeniz'deki başka vicdanlı yöneticiler tarafından yönetilen ülkelerin de katılımıyla daha geniş bir tatbikata dönüşür ve yine bu devletlerin ortak girişimiyle bir ortak askeri filo tarafından korunarak Sumut filosu Gazze'ye ulaşır ve Gazze'ye yardımlarını götürür ve Gazze'deki durumu da bütün çıplaklığıyla bütün insanlığa bir kez daha göstermiş olur" şeklinde konuştu.

"NÜKLEER SİLAHINIZ YOKSA CAYDIRICILIĞINIZ DA YOKTUR"

Son yıllarda savunma sanayiinin başarılarının kıymetli olduğuna değinen Destici, "Yeterli midir? Hala yetersizdir. Hala savaş uçağımızın seri üretimine geçmiş durumda değiliz. Hala istediğimiz mesafeye kadar gidebilecek balistik füzelerimiz yok. Nükleer silahımız yok. Nükleer silahınız yoksa caydırıcılığınız da yoktur. Caydırıcılık için nükleer silah şarttır. Yıllarca bu ülkede yurtta sulh, cihanda sulh diyerek maalesef bunları geciktirdiler. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sözünü emperyalistlerin işine geldiği gibi kullandılar" değerlendirmesinde bulundu.

"BİZ İFŞA ETMESEYDİK YASAYLA BİR KOMİSYON KURULACAKTI, AMA BUNA MÜSAADE ETMEDİK"

Destici ‘Terörsüz Türkiye' sürecine ilişkin ise şu ifadeleri kullandı:

"Geldiğimiz noktada 20-30 silah yakıldı. PKK silah bırakmadı, PJAK bırakmadı, Kandil bırakmadı. PYD bırakmadı, YPG bırakmadı, SDG bırakmadı. Kendini feshetti mi? Bunlar hiçbiri kendini feshetmedi. Mecliste bir komisyon kuruldu. Bizim uyarılarımız olmasaydı, biz ifşa etmeseydik yasayla bir komisyon kurulacaktı. Ama buna müsaade etmedik, bunu ifşa ettik. DEM ve CHP, Yeni Yol grubu yasayla bir komisyon kurulmasını istiyordu. Ama biz yaptığımız açıklama ve görüşmeler neticesinde bunun gerçekleşmesini engelledik. Şimdi bir usul komisyonu var, normal bir komisyon. Biz bu komisyonun çalışmalarına katılmadık. Fakat takip ediyoruz. Gelinen noktada ne oldu? Henüz somut bir şey yok. Zaten somut bir şey çıkması da mümkün değil. PKK'nın ve onun siyasi uzantılarının ya da İmralı Canisinin talepleri belli. Bu talepleri Türk milletinin kabul etmesi mümkün değil. Nedir bu talepler, açıkça söylenmeyen talepler. Din meselesi, Türk kimliği meselesi, belediyelerde Avrupa Birliği yerel yönetimler şartının getirilmesi ve İmralı Canisinin de içinde olduğu genel af meselesi. Bunları bu milletin kabul etmesi mümkün değil."

(İHA)

