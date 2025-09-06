BBP Genel Başkanı Destici'den CHP'ye eleştiri! Hukuksa saygı uyarısı

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Türkiye Petrolleri Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda, CHP'deki kongre süreci, CHP'li belediyelere yönelik yolsuzluk operasyonu, deprem bölgesindeki çalışmalar ve terör örgütünün silah bırakmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

"BU OLMADIKTAN SONRA PKK SİLAH BIRAKMIŞ OLMAZ"

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "Şimdi bir kongre süreçleri var. Şimdi birde efendim bu yolsuzluklarla ilgili devam eden, özellikle belediyeler üzerinden devam eden bir hukuki süreç var. Bir kere baştan şunu söyleyeyim, kesin ilke olarak. Bir kere hepimiz hukuka saygılı olmalıyız. Yani Türkiye'de hukuku yürütmekte olan hukuk adamlarına adalet bakanına, efendim başsavcılarımıza, mahkemede görev yapan hakimlere savcılara hakaret ederek hiç kimse sonuç alamaz. Bu bir kere yanlıştır. Adalet sistemimize, yargı sistemimize zarar verir. Belediyelerle ilgili yolsuzlukları zaten hukuk yürütüyor. Orada herkes hukukun kararını beklemeli. İşte Adıyaman'da da yaşandı bir süreç, ne oldu sonra belediye başkanı görevine iade edildi. Kongrelerle ilgili olan şeye gelince de bir siyasi partiler yasası var, ona göre siyasi partilerin kongreleri değerlendirilir. Ama tabi burada birde işin ceza kısmı var. Hukukun ceza kısmını ilgilendirmeyen bölümler olsaydı, seçimle ilgili bir usulsüzlük olsaydı, bir hata olsaydı bu konu kapanmıştı. Çünkü Yüksek Seçim Kurulu'nun ya da ilçe, il seçim kurullarının kararları kesindir. İki günde neticeye ulaştırılır. Ama burada başka bir boyutu var buranın. Bir ceza hukuku meselesi var. Konu şuanda ceza hukuku noktasında araştırılıyor yada yargıya taşınıyor. Dolayısıyla yine onun sonucunu da bende Cumhuriyet Halk Partisi köklü bir siyasi parti. Değerli hukukçuları var, bu konuda Türkiye'de ki belki de hukukçular konusunda da belki en zengin partilerden bir tanesidir. Yani mücadelesini hukuk içerisinde yapmalıdır. Bunu söylüyorum, hukukun dışına taşmamak gerekiyor. Tabi devletimiz bu 2,5 yıllık süre içerisinde depremin ilk gününden bu güne kadar tüm imkanlarını seferber ederek, depremde mücadele etti. Depremzedelerimizin yanında oldu. Önce çadır kentler, sonra konteyner kentler ve nihayet kalıcı konutlar teslim ediliyor. Bu gün Malatya'da Cumhurbaşkanımızın da katılımıyla deprem bölgesindeki 300 bininci konutun teslim töreni gerçekleştirilecek. Daha sonrada 450 bin konutun tamamı bitirilmiş olacak hak sahiplerine teslim edilmiş olacak. Öncelikle hayırlı olmasını cenabı Hak'tan niyaz ediyorum ve bu konutların bu kadar kısa süre içerisinde bitirilmesinde emeği katkısı olan başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere Çevre, Şehircilik Bakanımıza, diğer ilgili bakanlarımıza, kurumlarımıza, AFAD başta olmak üzere, Kızılay'ımıza, diğer kurumlarımıza şahsım ve camiam adına, depremzede kardeşlerimiz adına milletimiz adına şükranlarımı sunuyorum. PKK'nın ve onun Suriye'deki yapılanmasına, Irak'taki yapılanmasını, esas Avrupa'daki yapılanmasının Kandil'in ipleri, ABD'nin, Fransa'nın, İngiltere'nin ve İsrail'in elinde. Onlar silah bırak demedikten sonra silah bırakmazlar. Dolayısıyla esas olan PKK'nın silah bırakmasından Türkiye'nin murat ettiği, beklediği nedir? Sadece Türkiye'deki değil, Irak'taki de, Kandil'deki de, İran'daki de, Suriye'nin kuzeyindeki de silah bırakacak ve bütün bu yapılar kendini fesih edecek. Bu olmadıktan sonra PKK silah bırakmış olmaz" diye konuştu.

