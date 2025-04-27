HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

BBP Genel Başkanı Destici, partisinin Genel İstişare Toplantısı'nda konuştu

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, İstanbul'da meydana gelen depremlerle ilgili, "Bu uyarıdan herkes üzerine düşen mesajı ya da mesuliyeti artık idrak etmeli ve depremle ilgili hazırlıklar geciktirilmeden ivedilikle yerine getirilmelidir." dedi.

BBP Genel Başkanı Destici, partisinin Genel İstişare Toplantısı'nda konuştu

Destici, BBP Genel Merkezi'nde düzenlenen, Genel İstişare Toplantısı'nın açılışında konuştu.

Türkiye'nin en önemli problemlerinden birinin deprem olduğuna dikkati çeken Destici, 1999'da Gölcük'te, 2023'te ise Kahramanmaraş'ta yaşanan depremleri hatırlattı.

Depreme, önceden hazırlanılması gerektiğinin altını çizen Destici, "Maalesef bu hazırlık noktasında hala büyük eksikliklerimiz olduğunu görüyoruz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladığımız bir günde İstanbul'da, Silivri'de bir deprem yaşandı. Bir kez daha deprem gerçeğiyle yüzleşmek zorunda kaldık." ifadesini kullandı.

Mustafa Destici, depremin, 7'nin üzerinde bir büyüklükte, denizde değil de karada gerçekleşmiş olması durumunda büyük kayıp yaşanacağına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Herkes İstanbul'da yaşanacak 7'nin üzerindeki depremin bir milli güvenlik meselesi oluşturacağını bildiği halde maalesef yerel yönetimler başta olmak üzere pek çok kurumumuzun bu konuda üzerine düşen vazifeyi bugüne kadar yerine getirmediğini görüyoruz. Allah'ın bir lütfudur bu 6,2. Onun için bu bize bir uyarıdır, hepimize. Başta yerel yönetimler ve kamu kurum ve kuruluşlarımız, yetkili olanlar... Dolayısıyla da bu uyarıdan herkes, sorumlu olan herkes üzerine düşen mesajı ya da mesuliyeti artık idrak etmeli ve depremle ilgili hazırlıklar geciktirilmeden ivedilikle yerine getirilmelidir."

"MİLLET ÖNCE 'KAMU TASARRUF EDİYOR MU' DİYE BAKAR"

Yüksek kamu harcamalarının bir kararnameyle, kanunla bir günde çözülebilecek mesele olduğunu belirten Destici, "Bu konuda bir adım atılması ve halka da millete de örnek olunması gerekmektedir. Milletten tasarruf istiyorsak, o zaman millet önce 'Kamu tasarruf ediyor mu?' diye bakar. Bütün kamu kuruluşlarımızı kastediyorum, bunların tasarruf ettiğini vatandaşa göstermek zorundayız. Bunu etmeliyiz ki vatandaştan da tasarruf etmesini bekleyelim." diye konuştu.

Destici, temmuz ayında asgari ücretlilere de enflasyon farkının verilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Devlet, memuruna, emeklisine, kamu işçisine diyor ki 'Yıllık enflasyon 44, ben sana 44 zam yapıyorum'. Ama kira artış oranını ne açıklıyor? 56, 60 açıklıyor. İkisini de yapan devlet kurumları. Onun için bu çarpıklıkların sona ermesi lazım." görüşünü paylaştı

Milletvekili dokunulmazlıklarına da değinen Destici, bunun, kürsüyle sınırlandırılması gerektiğini dile getirdi. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Manisa'da 8 ton mesir macunu halka saçıldıManisa'da 8 ton mesir macunu halka saçıldı
Memiş'in çıkışı gündem olacak cinsten!Memiş'in çıkışı gündem olacak cinsten!

Anahtar Kelimeler:
Mustafa Destici BBP Büyük Birlik Partisi bbp
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Beşiktaş'a 200 milyon dolarlık dev gelir!

Beşiktaş'a 200 milyon dolarlık dev gelir!

CHP'nin 1 Mayıs kararını açıkladı! 'Taksim' detayı

CHP'nin 1 Mayıs kararını açıkladı! 'Taksim' detayı

Ercan'dan İstanbulluları sevindiren açıklama

Ercan'dan İstanbulluları sevindiren açıklama

Yunanlıların Çeşme paniği! Kilosu 15 bin TL'ye kadar çıktı..

Yunanlıların Çeşme paniği! Kilosu 15 bin TL'ye kadar çıktı..

İran kabusu yaşadı! Liman patlamasında can kaybı 28’e yükseldi

İran kabusu yaşadı! Liman patlamasında can kaybı 28’e yükseldi

6 kadın 12 milyon lira... Bursa'da akılalmaz olay

6 kadın 12 milyon lira... Bursa'da akılalmaz olay

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.