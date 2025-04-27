BBP Genel Başkanı Destici, partisinin Genel İstişare Toplantısı'nda konuştu

Destici, BBP Genel Merkezi'nde düzenlenen, Genel İstişare Toplantısı'nın açılışında konuştu.

Türkiye'nin en önemli problemlerinden birinin deprem olduğuna dikkati çeken Destici, 1999'da Gölcük'te, 2023'te ise Kahramanmaraş'ta yaşanan depremleri hatırlattı.

Depreme, önceden hazırlanılması gerektiğinin altını çizen Destici, "Maalesef bu hazırlık noktasında hala büyük eksikliklerimiz olduğunu görüyoruz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladığımız bir günde İstanbul'da, Silivri'de bir deprem yaşandı. Bir kez daha deprem gerçeğiyle yüzleşmek zorunda kaldık." ifadesini kullandı.

Mustafa Destici, depremin, 7'nin üzerinde bir büyüklükte, denizde değil de karada gerçekleşmiş olması durumunda büyük kayıp yaşanacağına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Herkes İstanbul'da yaşanacak 7'nin üzerindeki depremin bir milli güvenlik meselesi oluşturacağını bildiği halde maalesef yerel yönetimler başta olmak üzere pek çok kurumumuzun bu konuda üzerine düşen vazifeyi bugüne kadar yerine getirmediğini görüyoruz. Allah'ın bir lütfudur bu 6,2. Onun için bu bize bir uyarıdır, hepimize. Başta yerel yönetimler ve kamu kurum ve kuruluşlarımız, yetkili olanlar... Dolayısıyla da bu uyarıdan herkes, sorumlu olan herkes üzerine düşen mesajı ya da mesuliyeti artık idrak etmeli ve depremle ilgili hazırlıklar geciktirilmeden ivedilikle yerine getirilmelidir."

"MİLLET ÖNCE 'KAMU TASARRUF EDİYOR MU' DİYE BAKAR"

Yüksek kamu harcamalarının bir kararnameyle, kanunla bir günde çözülebilecek mesele olduğunu belirten Destici, "Bu konuda bir adım atılması ve halka da millete de örnek olunması gerekmektedir. Milletten tasarruf istiyorsak, o zaman millet önce 'Kamu tasarruf ediyor mu?' diye bakar. Bütün kamu kuruluşlarımızı kastediyorum, bunların tasarruf ettiğini vatandaşa göstermek zorundayız. Bunu etmeliyiz ki vatandaştan da tasarruf etmesini bekleyelim." diye konuştu.

Destici, temmuz ayında asgari ücretlilere de enflasyon farkının verilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Devlet, memuruna, emeklisine, kamu işçisine diyor ki 'Yıllık enflasyon 44, ben sana 44 zam yapıyorum'. Ama kira artış oranını ne açıklıyor? 56, 60 açıklıyor. İkisini de yapan devlet kurumları. Onun için bu çarpıklıkların sona ermesi lazım." görüşünü paylaştı

Milletvekili dokunulmazlıklarına da değinen Destici, bunun, kürsüyle sınırlandırılması gerektiğini dile getirdi. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır