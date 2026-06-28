BBP lideri Destici'den İçişleri Bakanı ve İstanbul Valisi'ne teşekkür: "Buna müsaade etmediler"

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Sivas’ta Alperen Ocakları'nın yeni hizmet binasının açılışında konuştu.

"KENDİLERİNİ TEBRİK EDİYORUM"

8 Temmuz'da İstanbul'a geleceği duyurulan LGBT temalı kruvaziyer gemisine de tepki göstererek, "İçinde binlerce LGBT’linin olduğu bir turistik gemi İstanbul'a demirlemek istiyor. Binlerce LGBT'li birey gelecek, İstanbul sokaklarında gezecek. Bu cesarete bakabilir misiniz ama İçişleri Bakanımız ve Valiliğimiz buna müsaade etmedi, kendilerini tebrik ediyorum, kendilerine teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Bazı çevrelerin bunun yasaklandığı şeklinde duyuru yaptığını belirten Destici, "Bu bir yasak değildir, tam tersine Türk-İslam değerlerine ve Müslüman Türk toplumuna, özellikle gençlerimize sahip çıkmadır. İstiyorlar ki biz ülkeyi açalım, bırakalım çocuklarımızı da gençlerimizi de onlara verelim. İstiyorlar ki bu ülkeden İslam'ı da, Türklüğü de silsinler ve yeni kukla bir devlet ya da topluluk oluştursunlar. Bu bizim felaketimiz olur. Bizim en büyük zenginliğimiz inancımızdır." diye konuştu.



Destici, Kahramanmaraş’tan Ankara’ya taşınan Muhsin Yazıcıoğlu davasına da değinerek, "Büyük Birlik Partisi 33 yıldır var. Çünkü Büyük Birlik Partisi’nin idealleri var, fikri var, ülküsü var. O ülkünün adı da; Türk İslam ülküsüdür. Liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu’nun şehadet süreciyle ilgili de başından itibaren hiçbir süreci aksatmadan takipçisi olduk. Bizim de talep ve gayretlerimizle dosya Maraş’tan Ankara’ya geldi. Sıkı bir çalışma var. Bu sefer çok fazla beklemeyeceğiz. Birkaç ay gibi kısa bir süre içerisinde yeni soruşturma sürecinin sonuçları Türk toplumu ile paylaşılacaktır. Ya da toplum görecektir. Başından itibaren ‘bu şüpheler ortada durduğu sürece biz buna kaza demeyeceğiz’ dedik. İnşallah tüm şüpheler giderilir, aydınlatılır, kusur ve kastı olanlar hukuk önünde her türlü hesabı verene kadar da mücadelemiz devam edecektir" dedi.

Kaynak: AA | Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır