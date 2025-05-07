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BBP'nin acı günü: Kalp krizi geçiren Diyarbakır İl Başkanı Tekbaran yaşamını yitirdi

Büyük Birlik Partisi (BBP) Diyarbakır İl Başkanı Mehmet Tekbaran (43), geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

BBP'nin acı günü: Kalp krizi geçiren Diyarbakır İl Başkanı Tekbaran yaşamını yitirdi

BBP Genel Merkezi tarafından 2019'da Diyarbakır İl Başkanlığı görevine getirilen Mehmet Tekbaran, dün evinde rahatsızlandı. Çağırılan sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırılan Tekbaran, kurtarılamadı. Tekbaran'ın kalp krizi geçirdiği belirtilirken, cenazesi otopsi işlemlerinin ardından Yeniköy Asri Mezarlığı’nda defnedildi. Tekbaran için Kayapınar ilçesi Medya Mahallesi'ndeki Hz. Ömer Taziye Evi'nde kuruldu.

BBP'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

BBP de sosyal medya hesabından, Tekbaran için taziye mesajı paylaştı. Mesajda, "Diyarbakır İl Başkanımız, dava ve yol arkadaşımız Mehmet Tekbaran'ın vefat haberini derin bir teessürle öğrenmiş bulunuyoruz. İnandığı değerler uğruna büyük bir özveriyle görev yapan kıymetli başkanımıza Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve teşkilatımıza başsağlığı ve sabır diliyoruz. Mekanı cennet, makamı ali olsun" denildi. (DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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