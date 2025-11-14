Beast Land: YouTuber MrBeast, Suudi Arabistan’da tema parkı açtı

Bu ay 100 milyar görüntülemeye ulaşan dünyanın en popüler YouTuber'ı MrBeast, insanları büyük para ödülleri kazanmak için zorlu dayanıklılık sınavlarından geçiren videolarından esinlenen “Beast Land” adlı tema parkını açmak üzere Suudi Arabistan'ın başkenti olan Riyad’a gitti.

"MUHTEMELEN HAYATIMIN EN GÜZEL GÜNLERİNDEN BİRİ”

Gerçek adı James Donaldson olan 27 yaşındaki YouTuber, açılış öncesinde Reuters'a verdiği röportajda, “Bu, muhtemelen hayatımın en güzel günlerinden biri” dedi.

Buna ek olarak MrBeast, “Aldığım en büyük taleplerden biri şu: Bir MrBeast videosunda yer almak istiyorum… Şimdi bunu gerçeğe dönüştürüyoruz; buraya gelip bunun nasıl bir deneyim olduğunu yaşayabileceksiniz” ifadelerini kullandı.

MRBEAST'IN TEMA PARKI: BEAST LAND

Beast Land, Donaldson’ın zorlu mücadeleleriyle roller coaster gibi tema parkı atraksiyonlarını birleştiriyor.