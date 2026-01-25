HABER

Bebeğe uyguladığı şiddet infial yaratmıştı! Tepki çeken hemşireden yeni adım

Kahramanmaraş'ta bir hemşirenin bebeğe şiddet uyguladığı görüntüler dehşete düşürmüştü. Hakkında tutuklama kararı çıkarılan hemşireyle ilgili yeni gelişme yaşandı.

Bebeğe uyguladığı şiddet infial yaratmıştı! Tepki çeken hemşireden yeni adım

Kahramanmaraş'ta, 2021 yılında hastanede bir bebeğe şiddet uyguladığı gerekçesiyle yargılandığı davada hakkında tutuklama kararı verilen hemşire, Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde polise teslim oldu.

POLİS MERKEZİNE GİTTİ

Kahramanmaraş 10. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, 2021’de henüz 5 günlük D.E.B'ye şiddet uyguladığı gerekçesiyle tutuklu yargılanmasına karar verilen hemşire Hazel D.B, Dinar ilçesinde bir polis merkezine gitti.

Polise teslim olan Hazel D.B'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

NE OLMUŞTU?

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Yenidoğan Bakım Ünitesi'nde 26 Mayıs 2021'de tedavi gören bir bebeğe şiddet uygulandığı iddiasıyla adli süreç başlatılmış, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmanın ardından hemşire Hazel.D.B. hakkında "kasten yaralama" suçundan dava açılmıştı.

23 Ocak'ta Kahramanmaraş 10. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada sanığın tutuklu yargılanmasına karar verilmişti.Kaynak: AA   |   Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

