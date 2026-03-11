HABER

Dubai'den kaçış! Uçuşlar başladı, havalimanı doldu taştı

ABD ile İsrail'in saldırılarına karşılık veren İran birçok bölgeye art arda füzeler fırlatmaya başlamıştı. Füzelerin hedeflerinden biri de Dubai oldu. İran'ın saldırısından sonra Dubai'den kaçış başlarken, uçuşlara ara verilmişti. Uçuşların tekrar başlamasından sonra Dubai Havalimanı'nda adeta izdiham yaşandı.

Melih Kadir Yılmaz

ABD ile İsrail'in İran'a saldırmasıyla patlak veren savaş 12'nci gününde de sürüyor. Savaş bölgeyi yangın yerine çevirirken, bölgedeki ülkeler de savaşın etkilerin yaşadı. İran, ABD üslerinin olduğu yerleri de hedef alırken, bombalar Dubai'ye de düştü.

Dubai den kaçış! Uçuşlar başladı, havalimanı doldu taştı 1

UÇULAR BAŞLADI, VATANDAŞLAR AKIN ETTİ

Yaşanan gelişmelerin ardından Dubai Havalimanı'ndaki uçuşların askıya alındığı duyurulmuştu. Yapılan açıklamanın ardından Dubai Havalimanı'ndaki uçuşlar kademeli olarak tekrar başlamıştı.

Dubai den kaçış! Uçuşlar başladı, havalimanı doldu taştı 2

HAVALİMANINDA İZDİHAM

Uçuşların başlatılmasının ardından ise Dubai Havalimanı'nda adeta izdiham yaşandı. Bölgeden ayrılmak isteyen vatandaşlar havalimanına akın ederken, mahşeri kalabalık görüntülere yansıdı.

DUBAİ HAVALİMANI ÇEVRESİNDE 2 İHA DÜŞMÜŞTÜ

Dubai hükümetine bağlı Medya Ofisi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından saldırıya ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, Dubai Uluslararası Havalimanı (DXB) çevresinde 2 İHA’nın düştüğü ifade edildi.

İHA’ların düşmesi sonucu Gana uyruklu 2 kişi ile Bangladeş uyruklu bir kişinin hafif, Hindistan uyruklu bir kişinin ise orta derecede yaralandığı aktarıldı. Yetkili makamlar ayrıca hava trafiğinin normal seyrinde devam ettiğini kaydetti.

