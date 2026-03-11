Dubai'den kaçış! Uçuşlar başladı, havalimanı doldu taştı

ABD ile İsrail'in İran'a saldırmasıyla patlak veren savaş 12'nci gününde de sürüyor. Savaş bölgeyi yangın yerine çevirirken, bölgedeki ülkeler de savaşın etkilerin yaşadı. İran, ABD üslerinin olduğu yerleri de hedef alırken, bombalar Dubai'ye de düştü.

UÇULAR BAŞLADI, VATANDAŞLAR AKIN ETTİ

Yaşanan gelişmelerin ardından Dubai Havalimanı'ndaki uçuşların askıya alındığı duyurulmuştu. Yapılan açıklamanın ardından Dubai Havalimanı'ndaki uçuşlar kademeli olarak tekrar başlamıştı.

HAVALİMANINDA İZDİHAM

Uçuşların başlatılmasının ardından ise Dubai Havalimanı'nda adeta izdiham yaşandı. Bölgeden ayrılmak isteyen vatandaşlar havalimanına akın ederken, mahşeri kalabalık görüntülere yansıdı.

DUBAİ HAVALİMANI ÇEVRESİNDE 2 İHA DÜŞMÜŞTÜ

Dubai hükümetine bağlı Medya Ofisi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından saldırıya ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, Dubai Uluslararası Havalimanı (DXB) çevresinde 2 İHA’nın düştüğü ifade edildi.

İHA’ların düşmesi sonucu Gana uyruklu 2 kişi ile Bangladeş uyruklu bir kişinin hafif, Hindistan uyruklu bir kişinin ise orta derecede yaralandığı aktarıldı. Yetkili makamlar ayrıca hava trafiğinin normal seyrinde devam ettiğini kaydetti.