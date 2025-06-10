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Bebeğini 3. kattan aşağı attı! Cani anneye verilen karar belli oldu...

Şişli’de banyoda doğurduğu bebeğini camdan atarak öldürdüğü suçlamasıyla yargılanan 24 yaşındaki Kader K.'nin cezası belli oldu. Adli Tıp raporunda bebeğin vücudunda kırıklar tespit edilirken, canlı doğup doğmadığı ise belirlenemedi.

Bebeğini 3. kattan aşağı attı! Cani anneye verilen karar belli oldu...
Çiğdem Sevinç

Şişli Ortakır Sokak’ta geçtiğimiz yıl iki bina arasında bulunan bebek cesediyle ilgili davada karar çıktı. Cinsiyeti belirlenemeyen ve üzerinde kordon bağı bulunan çürümeye başlamış bebek cesedinin annesi olduğu tespit edilen Kader K. (24), İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi tarafından müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

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BANYODA DOĞUM YAPTI

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Kader K., ifadesinde teyzesinin kayınbiraderi Ahmet G. (26) ile gizli bir ilişki yaşadığını ve bu ilişkiden hamile kaldığını söyledi. Korktuğu için hamileliğini ailesinden ve çevresinden gizlediğini anlatan Kader K., doğuma kadar ailesiyle birlikte yaşamaya devam etti.

Savcılığa verdiği ifadede, doğumun 8. ayında sancılarının artması üzerine hastaneye gittiğini ancak sonuçları beklemeden eve döndüğünü, ailesiyle yaşadığı evin banyosunda tek başına doğum yaptığını belirtti. Yaklaşık 10 dakika süren doğum sonrası bebeğin yaşamadığını düşündüğünü ve panikleyerek bebeği banyodaki camdan aşağı attığını itiraf etti.

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CANLI DOĞUP DOĞMADIĞI BELİRSİZ

Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan raporda, bebek üzerinde ciddi düzeyde çürüme tespit edildiği, beyin dokusunun tamamen kaybolduğu ve bu nedenle canlı doğup doğmadığının tespit edilemediği belirtildi. Raporda ayrıca bebeğin vücudunda çok sayıda kırık olduğu ve annenin yüzde 99,99 oranında Kader K. olduğunun DNA testiyle kesinleştiği vurgulandı.

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‘KASTEN ÖLDÜRME’ SUÇLAMASIYLA MÜEBBET İSTEMİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Kader K.’nın doğumu tek başına gerçekleştirdiği, ardından bebeği 3. kattan beton zemine attığı ve ölümün bu şekilde gerçekleştiği ifade edildi. Savcılık, Kader K.’nın kendisini savunamayacak durumdaki bebeği kasten öldürdüğü gerekçesiyle "müebbet hapis"le cezalandırılmasını talep etti.

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“PANİKLEDİM” SAVUNMASI

İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada savunma yapan sanık Kader K., pişman olduğunu belirterek, “Böyle bir şeyin olmasını istemezdim. Doğurmak istedim ama korku ve panik yüzünden böyle davrandım. Beraatimi talep ediyorum,” dedi.

MAHKEMEDEN MÜEBBET KARARI

Mahkeme, savunmayı yeterli bulmayarak Kader K.’yı kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı. Kararın ardından sanık cezaevine gönderildi.

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Anahtar Kelimeler:
bebek anne
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