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Bebeğini çöpe atan anneden pes dedirten savunma: 'Bakamadığım için attım'

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Cansu Akalp

İstanbul Şişli'den gelen görüntüler kan dondurdu. Bir anne, henüz 3 günlük olduğu düşünülen bebeğini poşete koyup ağzını bağladıktan sonra çöpe attı. Polis ekipleri tarafından yakalanan annenin ifadesi ortaya çıktı. Acımasız annenin ifadesi pes dedirtti. Bebeğin yoğun bakımda tedavi gördüğü öğrenildi. İşte korkunç detaylar...

İstanbul Şişli’de korkunç bir olay yaşandı. Çevredeki vatandaşlar çöp konteynerinin yanından geçerken bir hareketlilik fark etti. Olayın "Çöpte yeni doğmuş bebek var beze sarmışlar" denilerek ihbar edilmesi üzerine polis ekipleri harekete geçti.

ÇÖPE BIRAKILDIKTAN 7 SAAT SONRA BULUNDU

Ekol TV muhabiri Çağdaş Evren Şenlik’in haberine göre; Ekipler olay yerine geldiklerinde poşet içine konmuş bir bebekle karşılaştılar. Çevredeki tüm güvenlik kameralarına saniye saniye incelediler.

Bebeğini çöpe atan anneden pes dedirten savunma: Bakamadığım için attım 1

Yapılan incelemelerde; bir kadının yanında bir çocukla olay yerine geldiği ve beyaz poşet içerisindeki bebeği gece saatlerinde bırakıp uzaklaştığı, bebeğin ise çöpe bırakıldıktan 7 saat sonra bulunduğu tespit edildi.

Bebeğini çöpe atan anneden pes dedirten savunma: Bakamadığım için attım 2

ANNE TUTUKLANDI

Kimliğinin tespit edilmesinin ardından gözaltına alınan anne ifadesinde, bebeğine bakamadığını ve bu nedenle çöpe attığını söyledi. Yabancı uyruklu anne sevk edildiği adliyede kasten öldürmeye teşebbüs suçundan tutuklandı. Talihsiz bebeğin ise yoğun bakımda tedavisine devam ediliyor.

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Şişli bebek
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