Bebeğini darp ederek öldüren babaya indirimli hapis cezası!

Ankara'da darbedildiği ileri sürülen 1,5 yaşındaki Melek Adıgüzel’in ölümüne ilişkin davada tutuklu yargılanan babası Ünal Adıgüzel, 'Kasten yaralama sonucu ölüme neden olma' suçundan takdiri indirim uygulanarak 11 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı, tutuksuz yargılanan annesi ise beraat etti.

Çiğdem Sevinç

Zeynep ve Ünal Adıgüzel çiftinin 5 çocuğundan en küçüğü, 1,5 yaşındaki Melek Adıgüzel, geçen yıl 18 Mayıs'ta ailesinin götürdüğü hastanede yaşamını yitirdi. Bebeğin ölümünün şüpheli bulunması üzerine başlatılan soruşturma kapsamında Adıgüzel çifti gözaltına alınıp, 'Aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali' suçlamasıyla çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece serbest bırakıldı. 22 Temmuz 2024 tarihli Adli Tıp raporunda, Melek Adıgüzel'in künt batın travmasına bağlı iç organ harabiyeti ile gelişen iç kanama sonucu öldüğü belirtildi. Çift yeniden gözaltına alınıp tutuklandı.

'SADECE BİR KEZ VURDUM'

Ankara 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın ikinci duruşmasında anne Zeynep Adıgüzel tahliye edildi.

Bugün görülen karar duruşmasına tutuklu sanık Ünal Adıgüzel ve taraf avukatları katıldı. Sanık son savunmasında, "Allah yukarıda şahidimdir ki ben kızıma sadece bir kez, tıraş ettirmek istemediği için sinirlendiğim anda vurdum. Bunun dışında kesinlikle başka hiçbir şey yapmadım. Eğer bunun dışında bir şey yaptıysam, Allah beni burada cezalandırsın. Beraatimi talep ediyorum" dedi.

İNDİRİM UYGULANDI

Mahkeme heyeti, sanık Ünal Adıgüzel'e 'Kasten yaralama sonucu ölüme neden olma' suçundan önce 14 yıl hapis cezası verdi. Ceza, takdiri indirim uygulanarak 11 yıl 8 aya düşürüldü. Hükümle birlikte sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi. Tutuksuz sanık anne Zeynep Adıgüzel'in ise beraatine hükmedildi.

