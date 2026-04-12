Bebek'teki Lucca isimli mekana uyuşturucu operasyonu: Sahibi Cem Mirap gözaltına alındı

Uyuşturucu operasyonu kapsamında birçok ünlü isim gözaltına alındığı esnada Bebek'te bulunan Lucca adlı mekana da narkotik ekipleriyle operasyon düzenlendi.

UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA YENİ DALGA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan uyuşturucu soruşturmasının kapsamı genişliyor. Gece saatlerinde aralarında İlker İnanoğlu, Cem Adrian ve Elif Karaarslan'ın da bulunduğu çok sayıda isme gözaltı kararı çıkartıldı. Ünlü isimlerden bazıları gözaltına alındı.

BEBEK'TEKİ LUCCA İSİMLİ MEKANA UYUŞTURUCU OPERASYONU

Bu gelişmeler yaşanırken narkotik ekipleri eşliğinde Bebek'te bulunan Lucca isimli mekana da operasyon düzenlendi.

LUCCA’NIN SAHİBİ CEM MİRAP GÖZALTINA ALINDI

Muhabir Burak Doğan'ın aktardığı bilgilere göre ekiplerin üst araması yaptığı operasyonda Lucca’nın sahibi Cem Mirap gözaltına alındı.

Bebek'te bulunan Lucca adlı mekana Narkotik ekipleri tarafından uyuşturucu operasyonu düzenledi. Narkotik ekiplerinin üst araması yaptığı operasyonda Lucca'nın sahibi Cem Mirap gözaltına alındı. — Mynet (@mynet) April 11, 2026