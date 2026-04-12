Bebek'teki Lucca isimli mekana uyuşturucu operasyonu: Sahibi Cem Mirap gözaltına alındı

Bebek’te bulunan Lucca adlı mekana Narkotik ekipleri tarafından uyuşturucu operasyonu düzenledi. Narkotik ekiplerinin üst araması yaptığı operasyonda Lucca’nın sahibi Cem Mirap gözaltına alındı.

Mustafa Fidan

Uyuşturucu operasyonu kapsamında birçok ünlü isim gözaltına alındığı esnada Bebek'te bulunan Lucca adlı mekana da narkotik ekipleriyle operasyon düzenlendi.

UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA YENİ DALGA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan uyuşturucu soruşturmasının kapsamı genişliyor. Gece saatlerinde aralarında İlker İnanoğlu, Cem Adrian ve Elif Karaarslan'ın da bulunduğu çok sayıda isme gözaltı kararı çıkartıldı. Ünlü isimlerden bazıları gözaltına alındı.

BEBEK'TEKİ LUCCA İSİMLİ MEKANA UYUŞTURUCU OPERASYONU

Bu gelişmeler yaşanırken narkotik ekipleri eşliğinde Bebek'te bulunan Lucca isimli mekana da operasyon düzenlendi.

LUCCA’NIN SAHİBİ CEM MİRAP GÖZALTINA ALINDI

Muhabir Burak Doğan'ın aktardığı bilgilere göre ekiplerin üst araması yaptığı operasyonda Lucca’nın sahibi Cem Mirap gözaltına alındı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Uyuşturucu operasyonunda yeni gözaltı kararları Uyuşturucu operasyonunda yeni gözaltı kararları
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Üsküdar'da gemiye çarpan tekne battı; 5 kişi kurtarıldıÜsküdar'da gemiye çarpan tekne battı; 5 kişi kurtarıldı
ABD Başkanı Trump Çin'i tehdit etti: "Eğer İran'a silah gönderirse..."ABD Başkanı Trump Çin'i tehdit etti: "Eğer İran'a silah gönderirse..."
Anahtar Kelimeler:
uyuşturucu operasyonu bebek Mekanik
Uganda'dan çok tartışılacak 'Türkiye' çıkışı! 1 milyar dolar talep ettiler

Soğuk ve kar yağışının ardından 'çöl sıcakları' geliyor! Gölgede 27 dereceyi göreceğiz...

(Özet) Zecorner Kayserispor - Fenerbahçe Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Yunanistan'dan deport edildi! "Milli bir meseleymiş" deyip...

Akaryakıt zammı yerini indirime bıraktı!

AK Parti hazırladı: Maaşları kesilecek!

