Üsküdar'da gemiye çarpan tekne battı; 5 kişi kurtarıldı

Kaza, saat 21.00 sıralarında Selimiye açıklarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen nedenle kontrolden çıkan bir tekne, Haydarpaşa Limanı'nda demirli gemiye çarptı.

TEKNE GEMİYE ÇARPTI: 5 KİŞİ KURTARILDI

Çarpmanın etkisiyle hasar alan tekne su almaya başladı. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sahil güvenlik ekipleri yönlendirildi.

Teknede bulunan 5 kişi, ekiplerin hızlı müdahalesiyle güvenli şekilde tahliye edildi. Su alan tekne ise bir süre sonra tamamen batarken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

