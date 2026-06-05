Bebelac, ‘Mutlu Bebekler Mutlu Anneler’ projesiyle Ankara’da annelerle buluştu

Bebelac Çocuk Devam Sütleri’nin, ‘Mutlu Bebekler Mutlu Anneler’ serisinin ilk durağı Ankara oldu. Yoğun katılımla gerçekleşen etkinlikte Ceyda Düvenci moderatörlüğünde, Bebelac Pazarlama Direktörü Nida Benan Özer, Çocuk Sağlık Uzman Dr. Melis Yeşil ve Klinik Psikolog Ceren Gümüş Yaşa’nın da katılımıyla bebek gelişimi, beslenme rutinleri ve annelik yolculuğuna dair merak edilen konular ele alındı. Uzmanlar, annelerin ihtiyaç ve beklentilerine yönelik başlıkları anlaşılır ve destekleyici bir dille ele alırken, etkinlik boyunca anneler kendi tecrübelerini paylaştı.

‘ANNELERİ DOĞRU VE FAYDALI BİLGİYE ULAŞTIRMAYA GAYRET EDİYORUZ’

Bebelac Pazarlama Direktörü Nida Benan Özer, burada yaptığı konuşmada, “Bebelac olarak her zaman annelerimizin yanında olmaya çalışıyoruz. Bebeklerin beslenmesi için ürünlerimizi geliştirerek, farklı projelerimizle de annelerin yolculuklarında onlara destek olmaya gayret ediyoruz. Bugün ‘Mutlu Bebekler, Mutlu Anneler Buluşmaları’nın ilk durağı Ankara’dayız. Bu yolculuk bundan sonra da devam edecek. Diyarbakır, Şanlıurfa, Gaziantep, Adana, Mersin ve İstanbul şeklinde etkinliklerimizi sürdüreceğiz. Amacımız hem annelerimizle beraber bilgi paylaşımı ortamı yaratmak hem de karşılıklı fikir alışverişinde bulunmak. Aynı zamanda annelik yolculuklarında destek olmaya çalışacağız. Etkinliklerimizi interaktif şekilde, sorularına uzmanlardan cevap alabilecekleri, diğer annelerle bir araya gelebilecekleri şekilde tasarladık. Rahatlayabilecekleri, bir nebze de olsa nefes alabilecekleri bir ortam amaçladık. Etkinlik alanımızda annelerin bebekleriyle, çocuklarıyla vakit geçirebilecek alanlar tasarladık. Her konuda olduğu gibi bebek beslenmesiyle ilgili de çok fazla bilgi var. Ancak doğru bilgiye ulaşmak çok kıymetli. Marka olarak bu kaosun içinden anneleri çıkarıp onları doğru ve ihtiyaçları olan faydalı bilgiye ulaştırmaya gayret ediyoruz. Onların güvenli, rahatlayabileceği alanlar yaratarak onları doğru bilgiye ulaştırmayı amaçlıyoruz” dedi.

‘BEBEK GELİŞİMİNDE BESLENME ÇOK ÖNEMLİ’

Uzman Çocuk Doktoru Melis Yeşil ise, “Sağlıklı bebek gelişimi dediğimizde en önemli konu beslenme. Aynı zamanda bilişsel fonksiyonlarını destelemek için birlikte keyifli vakit geçirmek de tabii ki çok değerli. Fakat tıbbi açıdan baktığımızda en önemli şey beslenme. İlk 6 ay sadece anne sütü diyoruz; 6 aydan sonrasında da ek gıda dönemimiz başlıyor. Sağlıklı olan her besinden çocuklarımıza verebilmemiz gerekiyor. Yenidoğan grubunda özellikle anne bebeğini tanımıyor, bebeği anneyi tanımıyor o yüzden anne sütü ve emzirme ile ilgili çok fazla soru alıyoruz. Ek gıda dönemi de çok fazla soru işaretinin bulunduğu bir dönem. Bugün bir araya geldiğimiz bu etkinlik de bu anlamda çok keyifli ve heyecanlı. Aileler ve çocuklarla birlikte olmak beni gerçekten çok heyecanlandırıyor” diye konuştu.

‘MÜKEMMEL VE KUSURSUZ OLMAYA GEREK YOK’

Uzman Klinik Psikolog Ceren Gümüş Yaşa da “Anneliğin çoğu zaman kusursuz olma beklentisiyle birlikte anıldığını görüyoruz. Kusursuz beklentisi anneleri daha çok yoruluyor; bu onlara zaman zaman çaresiz hissetmek ve tükenmişlik olarak geri geliyor. Bizim istediğimiz kusursuz ya da mükemmeli aramak değil. Çünkü her çocuk biriciktir; dolayısıyla her ebeveynlik de biriciktir. Burada kıyaslamaya girmek doğru olmaz. Önemli olan annenin ya da babanın elinden geleni yapabiliyor olması. Çocukların zaten çok temel ihtiyaçları var. Güvende hissetmek, sevildiğini ve görüldüğünü bilmek. Onunla olup onunla oyun oynadığımızda gözünün içine baktığımızda, güzel cümleler söylediğimizde, onu takip ettiğimizde çocuk bunları hissediyor. Bu temel şeyleri verebilmek çok kıymetli. Bu yüzden bu tür etkinlikler çok kıymetli. Kendi yaşadığımız durumları bir başkasının yaşadığını bildiğimizde içimiz çok rahatlıyor. ‘Onun çocuğu da uyumuyormuş, onun çocuğunun da gazı varmış, o anne de uykusuzmuş’ cümleleri duyduğumuzda kendi sürecimizi normalleştirebiliyoruz. Bu bizim ruh sağlığımıza çok iyi etki ediyor. Böyle toplu buluşmalar, ebeveynlerin konuşuyor olması, uzman bilgilerine kolay bir şekilde ulaşabiliyor olmak çok kıymetli. Annelerimize iyi ki varlar diyorum. Bazen bir şeyler eksik ya da yanlış gidebilir ancak telafiler her zaman mümkün. Varlıkları çok kıymetli” ifadelerini kullandı.

‘Mutlu Bebekler Mutlu Anneler Buluşmaları’ etkinlik takvimi ise şu şekilde; “7 Haziran Diyarbakır -Ceylan Karavil AVM, 9 Haziran Şanlıurfa-Piazza AVM, 11 Haziran Gaziantep-Divan Otel, 16 Haziran Adana-Divan Otel, 18 Haziran Mersin-Forum AVM, 20 Haziran İstanbul.”

Kaynak: DHA | Bu içerik Sedef Karatay Bingül tarafından yayına alınmıştır