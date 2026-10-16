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Bedelli askerlik kaldırılıyor mu? DMM'den yanıt geldi

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bedelli askerlikte 28 günlük temel eğitimin kaldırılacağı iddialarıyla ilgili açıklamada bulundu.

Bedelli askerlik kaldırılıyor mu? DMM'den yanıt geldi

DMM, bedelli askerlikte 28 günlük temel eğitimin kaldırılacağı iddialarını yalanladı. Yalanlama, DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımla duyuruldu.

Bedelli askerlik kaldırılıyor mu? DMM den yanıt geldi 1

DMM İDDİALARI YALANLADI

DMM'den yapılan açıklama şu şekilde:

"Bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında yer alan 'Bedelli askerlikte 28 günlük temel askerlik eğitiminin kaldırılacağı' yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır.

Bedelli askerlik hizmetine ilişkin yasal düzenlemeler ve uygulama esasları aynen devam etmektedir. Konuya ilişkin yetkili makamlarca alınmış, somutlaşmış veya netleşmiş yeni bir karar bulunmamaktadır.

Bedelli askerlik kaldırılıyor mu? DMM den yanıt geldi 2

Kamuoyunun asılsız paylaşımlara itibar etmemesi ve sadece ilgili resmi kurumlarca yapılan açıklamaları dikkate alması önemle rica olunur."

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Anahtar Kelimeler:
bedelli askerlik İletişim Başkanlığı
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