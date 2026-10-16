Bedelli askerlik kaldırılıyor mu? DMM'den yanıt geldi

DMM, bedelli askerlikte 28 günlük temel eğitimin kaldırılacağı iddialarını yalanladı. Yalanlama, DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımla duyuruldu.

DMM İDDİALARI YALANLADI

DMM'den yapılan açıklama şu şekilde:

"Bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında yer alan 'Bedelli askerlikte 28 günlük temel askerlik eğitiminin kaldırılacağı' yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır.

Bedelli askerlik hizmetine ilişkin yasal düzenlemeler ve uygulama esasları aynen devam etmektedir. Konuya ilişkin yetkili makamlarca alınmış, somutlaşmış veya netleşmiş yeni bir karar bulunmamaktadır.

Kamuoyunun asılsız paylaşımlara itibar etmemesi ve sadece ilgili resmi kurumlarca yapılan açıklamaları dikkate alması önemle rica olunur."