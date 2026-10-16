Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan fon krizi mesajı! Üstüne basa basa söyledi: "Bedelini mutlaka ödeteceğiz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'TİM 13. İnovasyon Haftası Programı'nda açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın yaptığı açıklamalardan önce çıkan satır başları şu şekilde:



Dün itibarıyla başlayan İnovasyon Haftası'nın bu yılki temasının “İnsanlığın Yeni Evresi” olarak belirlenmesini son derece anlamlı bulduğum bir konu olarak özellikle belirtmek istiyorum. Robotik, biyoteknoloji, veri sistemleri ve otonom teknolojiler başta olmak üzere hayatımızın her alanında köklü değişimler yaşanırken iç dünyamızın bu yeni döneme ne kadar hazır olduğunun tespiti şüphesiz çok çok önemlidir. Bu, yerinde bir hassasiyetin ifadesidir

"TEKNOLOJİ HIZLI BİR ŞEKİLDE İLERLEKEN İNSAN FAKTÖRÜ UMURSANMIYOR"

Şu bir gerçek ki teknoloji hızlı bir şekilde ilerlerken insan faktörü maalesef dikkate alınmıyor. Daha doğrusu umursanmıyor. İnsanı ve insani değerleri taşlayan bu teknolojinin ne kadar faydalı olacağı kuşkusuz şüphelidir. Son dönemde insan ile teknoloji arasındaki ilişkileri sorgulayanların sayısının giderek arttığını müşahede ediyoruz.

"TEKNO OLİGARKLAR TÜM DÜNYAYI HEDEF ALMAKTADIR"

İnsanlık tarihine baktığımızda değişime direnenler, değişimden korkanlar, değişimle birlikte ellerindeki imkanları kaybetmekten endişe duyanlar olmuştur. Bundan sonra da olacaktır. Fakat her seferinde insanla teknoloji arasında bir orta yol bulunmuş, karşı çıkılan teknoloji zamanla insan hayatının vazgeçilmezi hâline gelmiştir. Bunu özellikle şunun için söylüyorum. Tarihte olduğu gibi bugün de benzer endişelerin yapay zekâ başta olmak üzere birçok yenilik için dile getirildiğini görüyoruz. Kuşkusuz bunların önemli bir kısmı son derece haklı ve yerinde endişelerdir. Geçen hafta dikkat çektiğim tekno oligarklar sadece belli ülkeleri değil, tüm dünyayı hedef almaktadır.

"YENİ TEHDİDİN BOYUTLARINI HENÜZ TAM OLARAK ÖLÇEMİYORUZ"

Kimilerinin teknokrasi kimilerinin tekno faşizm adını verdiği yeni tehdidin boyutlarını henüz tam olarak ölçemiyoruz. Bütün bunların şimdiden konuşulmasını iş hayatı dahil farklı yönleriyle ele alınmasını kıymetli bulunuyorum.

Türkiye olarak teknoloji yarışında geri kalmak istemiyoruz. Milli teknoloji hamlemizle dünyada sayılı ülkenin sahip olduğu araştırma geliştirme ve inovasyon alt yapısı inşa ettik. Sayıları bir elin parmaklarını geçmeyen teknoparkların sayısı 115'e ulaştı Özgün bir fikri olan dünyayı daha iyiye dönüştürme idealine sahip her bir insanınımız hayallerine giden yolu ardına kadar açmaya çalışıyoruz. Girişim sermayesi ve eş finansman mekanizmalarını devreye aldık.

Bugün savunma sanayiinde 4.500 aşkın firma, 1.400'ün üzerinde proje 100 bine yaklaşan doğrudan istihdam ve 100 milyar doların üzerinde proje büyüklüğü ile bambaşka bir seviyeye ulaştık.

Türkiye için ileri teknolojiye yatırım yapmak tercihten öte mecburiyettir. Yüksek katma değerli üretime geçişi de hızlandırmak zorundayız. Bu süreçte geleneksel olarak güçlü olduğumuz sektörleri ihmal etmeyecek, onları da desteklemeye devam edeceğiz.

FON KRİZİ MESAJI: "BEDELİNİ MUTLAKA ÖDETECEĞİZ"

Son haftalarda fon piyasamızın belli bir kısmında nükseden bir sorunla yüzleşiyoruz. 17 Eylül'den itibaren attığımız kararlı adımlarla sorunu kontrol altına aldık. Tam yetkiye sahip Fon Koordinasyon Kurulumuzu süratle oluşturduk. Tıpkı bir cerrah titizliğiyle operasyonu yürütüyoruz. Kararlı, dikkatli ve çok hassas adımlarla meseleyi hakkaniyete en uygun şekilde çözüyoruz. Burada üç tane önceliğimiz var. Birincisi, tasfiyesine karar verilen fonlardaki birikimlerin yatırım sahiplerine mümkün olan en kısa sürede ödenmesi. Geçen hafta olağan tasfiyede ödemeler başladı, sorunsuz devam ediyor. Olağanüstü tasfiyelerde ise Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulan kanun teklifimizin yasalaşmasını müteakip ara ödemeler başlayacak. İkinci önceliğimiz, manipülasyon yaparak haksız kazanç elde edenlerle hukuk önünde hesaplaşmak. Bununla ilgili yargı süreçleri dikkate alınarak icra ediliyor. Yeni bilgiler ve itiraflar ışığında soruşturmalar derinleştiriliyor. Kimse kusura bakmasın. Benim ihracatçı kardeşim bir konteyner daha fazla ürün satmak için ülke ülke dolaşırken, benim sanayici kardeşim etrafımızı saran ateş çemberine rağmen büyük bir özveriyle çalışırken, benim tüccar kardeşim, esnaf kardeşim helalinden kazanmak için adeta kılı kırk yararken piyasa düzenbazlıklarıyla üç lirasını sadece üç beş ayda 10'a, 20'ye, 30'a katlayana asla tolerans göstermeyecek, sağladığı fahiş kazancın bedelini ona mutlaka ödeteceğiz.

"FIRSATÇILAR İLE YATIRIMCILAR ARASINA NET BİR ÇİZGİ ÇEKEREK SORUMLU BİR TUTUM İÇİNDE OLDUK"

Üçüncü önceliğimiz, bu sürecin sermaye piyasalarımıza zarar vermeden yönetilmesidir. İlk günden beri bu konuda da çok özenli davrandık. Fırsatçılar ile yatırımcılar arasına net bir çizgi çekerek sorumlu bir tutum içinde olduk. Maalesef aynı itinalı yaklaşımı muhalefette ve tetikçi basın organlarında göremedik. Sırf kendilerine ekmek çıksın diye insanların itibarlarıyla oynadılar. Bize zarar vermek uğruna Türk ekonomisinin zora girmesi için utanmadan kriz tellallığı yaptılar. Bizi siyaseten köşeye sıkıştırma adına önünü arkasını düşünmeden sermaye piyasalarımıza ateş etmekten çekinmediler. Neticede aileleriyle birlikte milyonlarca insanımızı etkileyen bu hadisede gerçekten çok kötü bir sınav verdiler. Her zaman yaptıkları gibi yine sapla samanı birbirine karıştırarak böyle bir konuda dahi ülkenin hayrına olacak isabetli bir politika üretemediler.

"TOPYEKÜN SERMAYE PİYASALARIMIZIN KRİMİNALİZE EDİLMESİNİ HOŞ KARŞILAYAMAYIZ"

Fon piyasasının belli bir bölümünde ortaya çıkan bu sorunu görmezden gelmek nasıl doğru bir yöntem değilse bu sorunu siper alıp Türk sermaye piyasalarına ateş etmek, yatırımcıyı ürkütmek, korkutmak, hatta uzaklaştırmak da doğru bir yaklaşım değildir. Fon meselesi üzerinden topyekün sermaye piyasalarımızın kriminalize edilmesini hoş karşılayamayız. Öncelikle böyle bir yaklaşım sadece sermaye piyasalarımızı değil, reel sektörümüzü de sıkıntıya düşürecektir. Zira sermaye piyasaları, tasarruf sahipleri ile reel sektör arasında bir finans köprüsü kurarak çok hayati bir görev icra etmektedir"