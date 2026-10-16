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Gazeteci Bahadır Özgür adli kontrolle serbest bırakıldı

Fon yolsuzluğuyla ilgili haberleri nedeniyle “soruşturmanın gizliliğini ihlalle” suçlanan gazeteci Bahadır Özgür, haftada iki gün imza verme ve yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbirleriyle serbest kaldı.

Gazeteci Bahadır Özgür adli kontrolle serbest bırakıldı
Devrim Karadağ

Fon yolsuzluğuyla ilgili haberleri nedeniyle dün akşam (15 Ekim) gözaltına alınan Halk TV yazarı Bahadır Özgür emniyetteki işlemlerinin ardından bugün İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi.

Özgür, emniyetteki ifadesinde fon vurgunu soruşturmasını uzun süredir takip ettiğini ve 30 yıldır gazetecilik yaptığını söyledi. "Soruşturmanın gizliliğini ihlal" suçlamasını reddetti.

Savcılık, Özgür’ün adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk etti.

Hakimlik, dosya üzerinden yaptığı incelemenin ardından Özgür’ün haftada iki gün imza vermesi ve yurt dışına çıkmaması koşuluyla serbest bırakılmasına hükmetti.

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gazeteci
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