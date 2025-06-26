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Bekçiden kaçarken panoya vuran ve havalanan araç güvenlik kamerasında

Eskişehir’de bir ara sokakta yaya şekilde devriye gezen bekçi ekiplerinin kontrol etmek istediği araç geri geri kaçmak isterken internet panosuna çarptı.

Bekçiden kaçarken panoya vuran ve havalanan araç güvenlik kamerasında
Çiğdem Sevinç

Eskişehir’de bir ara sokakta yaya şekilde devriye gezen bekçi ekiplerinin kontrol etmek istediği araç geri geri kaçmak isterken internet panosuna çarptı. Çarpmanın etkisiyle aracın arka bölümü havaya kalkarken, olup bitenler anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün gece saatlerinde Tepebaşı İlçesi Şirintepe Mahallesi Erkara Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokak üzerinde görev yapan yaya bekçi devriye ekipleri durumundan şüphelendiği bir ticari aracı durdurmak istedi. Bekçi ekibini gören araç sürücüsü önce yavaşladı. Bekçinin aracın kapısına açmasının ardından aracını geri vitese takan sürücü hızla geri geri ilerlemeye başladı. Kısa süre sonra araç, sokağın köşesinde bulunan internet panolarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle aracın arka bölümü havaya yükseldi. Kısa bir süre şaşıran geçiren sürücü "Dur" ikazına uymayıp hızla kaçarak ara sokaklarda izini kaybettirmeye çalıştı.
Bekçi ekibinin sürücüyü durdurduğu ve sürücünün geri geri kaçmaya çalıştığı anlar bir apartmanın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Eskişehir
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