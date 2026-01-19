HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji

Beklemeye son: Gemini uygulamasına "Şimdi Yanıtla" özelliği geldi!

Google, Gemini uygulamasına "Şimdi Yanıtla" (Answer now) özelliğini ekledi. Bu yeni buton, Gemini'ın "derinlemesine düşünme" sürecini atlayıp cevap vermesini sağlıyor. Hem de kullanılan model değişmiyor.

Beklemeye son: Gemini uygulamasına "Şimdi Yanıtla" özelliği geldi!
Enes Çırtlık

Yapay zeka ile sohbet ederken yaşanan anlardan biri, özellikle karmaşık (Thinking/Pro) modellerin cevabı hazırlamasının bir tık uzun sürmesi oluyor. Fakat bu konuda harekete geçen Google, kısa sürede cevap almak isteyen Gemini kullanıcıları için uygulamasına yeni bir özellik getirdi.

GEMINI UYGULAMASI, 'ŞİMDİ YANITLA' ÖZELLİĞİNİ SUNUYOR

9to5google'da yer alan habere göre; Google, bu hafta Gemini uygulamasında bir "Şimdi yanıtla" (Answer now) düğmesini kullanıma sundu.

Eğer Pro (Gemini 3 Pro) veya Thinking (Gemini 3 Flash) modellerini kullanıyorsanız, dönen durum göstergesinin yanında bir "Şimdi yanıtla" düğmesi göreceksiniz.

Bu düğmeye dokunduğunuzda, Gemini'nin "derinlemesine düşünmeyi atladığına" dair bir onay alacaksınız ve kısa bir süre sonra yanıtınız verilecek.

Gemini, bu işlem sırasında Fast modeline geçiş yapmak yerine soruyu yanıtlamak için seçtiğiniz modeli kullanmaya devam ediyor.

Google, "Şimdi yanıtla"nın daha önceki "Atla" (Skip) düğmesinin yerini aldığını belirtti. Bu güncelleme, bugün Android, iOS ve web üzerinde hem ücretsiz hem de ücretli Gemini hesaplarına sunuldu.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Esra Ezmeci’ye mahkemeden hapis kararıEsra Ezmeci’ye mahkemeden hapis kararı
Gelecek geldi: İnsansı robotlar mesleklerimizi mi alıyor? Gelecek geldi: İnsansı robotlar mesleklerimizi mi alıyor?

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Google yapay zeka
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Polis, meslektaşını silahla vurdu: Nedeni ise...

Polis, meslektaşını silahla vurdu: Nedeni ise...

Kuzey Kore'ye karşı harekete geçtiler! Dev füzeleri konuşlandırıyorlar

Kuzey Kore'ye karşı harekete geçtiler! Dev füzeleri konuşlandırıyorlar

G.Saray'dan gece yarısı Noa Lang bombası! İtalyanlar duyurdu...

G.Saray'dan gece yarısı Noa Lang bombası! İtalyanlar duyurdu...

Şoray Uzun'un Atlas Çağlayan isyanı! "Yazıklar olsun!" diyerek patladı

Şoray Uzun'un Atlas Çağlayan isyanı! "Yazıklar olsun!" diyerek patladı

İslam Memiş 2026'nın kaybedeceklerini açıkladı 'Enkaz göreceğiz'

İslam Memiş 2026'nın kaybedeceklerini açıkladı 'Enkaz göreceğiz'

Yapan 699 bin TL ödüyor 'Niyetin iyi olması cezayı ortadan kaldırmaz'

Yapan 699 bin TL ödüyor 'Niyetin iyi olması cezayı ortadan kaldırmaz'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.