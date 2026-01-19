Beklemeye son: Gemini uygulamasına "Şimdi Yanıtla" özelliği geldi!

Yapay zeka ile sohbet ederken yaşanan anlardan biri, özellikle karmaşık (Thinking/Pro) modellerin cevabı hazırlamasının bir tık uzun sürmesi oluyor. Fakat bu konuda harekete geçen Google, kısa sürede cevap almak isteyen Gemini kullanıcıları için uygulamasına yeni bir özellik getirdi.

GEMINI UYGULAMASI, 'ŞİMDİ YANITLA' ÖZELLİĞİNİ SUNUYOR

9to5google'da yer alan habere göre; Google, bu hafta Gemini uygulamasında bir "Şimdi yanıtla" (Answer now) düğmesini kullanıma sundu.

Eğer Pro (Gemini 3 Pro) veya Thinking (Gemini 3 Flash) modellerini kullanıyorsanız, dönen durum göstergesinin yanında bir "Şimdi yanıtla" düğmesi göreceksiniz.

Bu düğmeye dokunduğunuzda, Gemini'nin "derinlemesine düşünmeyi atladığına" dair bir onay alacaksınız ve kısa bir süre sonra yanıtınız verilecek.

Gemini, bu işlem sırasında Fast modeline geçiş yapmak yerine soruyu yanıtlamak için seçtiğiniz modeli kullanmaya devam ediyor.

Google, "Şimdi yanıtla"nın daha önceki "Atla" (Skip) düğmesinin yerini aldığını belirtti. Bu güncelleme, bugün Android, iOS ve web üzerinde hem ücretsiz hem de ücretli Gemini hesaplarına sunuldu.