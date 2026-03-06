Ankara'da otomobilin çarptığı yaya yaralandı

Olay, Akyurt ilçesi Nurettin Cankurtaran Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir otomobil karşıdan karşıya geçmeye çalışan yayaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan vatandaş yaralandı.

YARALI ŞAHIS HASTANEYE KALDIRILDI

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yaralıya ilk müdahale yapıldı.

Yaralı, sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri tarafından kazayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır