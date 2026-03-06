HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Ankara'da otomobilin çarptığı yaya yaralandı

Ankara'nın Akyurt ilçesinde yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı bir kişi yaralandı. Yaralı, sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri tarafından kazayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi

Ankara'da otomobilin çarptığı yaya yaralandı

Olay, Akyurt ilçesi Nurettin Cankurtaran Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir otomobil karşıdan karşıya geçmeye çalışan yayaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan vatandaş yaralandı.

Ankara da otomobilin çarptığı yaya yaralandı 1

YARALI ŞAHIS HASTANEYE KALDIRILDI

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yaralıya ilk müdahale yapıldı.

Ankara da otomobilin çarptığı yaya yaralandı 2

Yaralı, sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri tarafından kazayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.

06 Mart 2026
06 Mart 2026

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İran’dan IKBY’ye: "Düşman güçlere sert karşılık verilecek"İran’dan IKBY’ye: "Düşman güçlere sert karşılık verilecek"
DMM'den "İngiltere" ve "Şara" haberlerine yalanlamaDMM'den "İngiltere" ve "Şara" haberlerine yalanlama

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Ankara kaza
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İran Abraham Lincoln'ü vurdu: Uçak gemisi geri çekildi

İran Abraham Lincoln'ü vurdu: Uçak gemisi geri çekildi

İsrail'den Beyrut'a yeni saldırı

İsrail'den Beyrut'a yeni saldırı

Türkiye Kupası'nda çeyrek finalistler belli oldu! İşte devlerin muhtemel rakipleri

Türkiye Kupası'nda çeyrek finalistler belli oldu! İşte devlerin muhtemel rakipleri

Reytingleri alt üst etti ama seyirci isyan etti!

Reytingleri alt üst etti ama seyirci isyan etti!

Akaryakıta çifte zam! Tarih belli oldu: Benzin ve motorin ne kadar?

Akaryakıta çifte zam! Tarih belli oldu: Benzin ve motorin ne kadar?

Uçakların rotası Türkiye'ye çevrildi! Iğdır'da hava hareketliliği

Uçakların rotası Türkiye'ye çevrildi! Iğdır'da hava hareketliliği

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.