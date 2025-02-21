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Beklenen gün geldi! Uzman isim miktar verdi: İstanbul'da ne kadar kar yağacak? "Market alışverişinizi şimdiden yapın"

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
21.02.2025 07:34
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Türkiye'yi etkisi altına alan soğuk ve yağışlı hava son yılların en şiddetlilerinden olmaya aday görünüyor. Birçok il ve ilçede eğitime ara verilirken uzmanların işaret ettiği gün geldi çattı. Özellikle megakent İstanbul'da Cuma, Cumartesi ve Pazar günü olmak üzere 3 gün boyunca yoğun kar yağışı bekleniyor. Uzman isimler İstanbul için kar kalınlığı tahminlerini de güncelledi. İşte son durum!

Beklenen gün geldi! Uzman isim miktar verdi: İstanbul'da ne kadar kar yağacak? "Market alışverişinizi şimdiden yapın"

Sibirya'dan ülkemize gelen soğuk ve yağışlı hava Türkiye'yi adeta kara gömdü. İstanbul'da aralıklarla devam eden kar yağışı dün gece de etkisini sürdürürken uzmanların özellikle dikkati çektiği tarihlere giriş yaptık. Bu 3 gün boyunca İstanbul'da yoğun kar yağışları bekleniyor. Peki kaç santim kar yağacak?

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İSTANBUL'A NE KADAR KAR YAĞACAK?

Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel, özellikle İstanbul için uyarılarda bulunarak, "Büyük kar, megakente yaklaşıyor. İstanbul'da diğer şehirlerden daha fazla kar bekliyoruz. Kar yağışı 24 Şubat Pazartesi sabahına kadar aralıklarla sürecek. 3 gün ortalamasında şehrin kıyı ilçelerinde en az 10 santimetre, iç ve yüksek kesimlerinde yarım metre, şehir ortalamasında ise tahmini 30 santimetre kar kalınlığı oluşabilir" ifadelerini kullandı.

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E-5 VE BAĞLANTI YOLLARINDA TRAFİK SIKIŞIKLIĞI

Kar yağışı, E-5 karayolu ve bağlantı yollarında ciddi aksamalar yaşanmasına yol açtı. Yolun kayganlaşması ve görüş mesafesinin azalması nedeniyle sürücüler, dörtlülerini yakarak yavaş ve kontrollü bir şekilde seyretti.

İstanbul'un çeşitli ilçelerine bağlanan ana arterlerdeki trafik, kar yağışının etkisiyle sıkıştı. Birçok sürücü, kaza riski nedeniyle daha dikkatli ve temkinli bir şekilde araçlarını kullandı. Özellikle İstanbul’un batı ve kuzey bölgelerinde, karın etkili olmasıyla birlikte trafiğin yavaş ilerlediği görüldü.

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MARKET ALIŞVERİŞLERİNİZİ ŞİMDİDEN YAPIN!

Öztel değerlendirmesinin devamında şu ifadelerde bulundu:

"Hafta sonu hatırlanması gereken bazı önemli noktalar var. İstanbul’da diğer şehirlerden daha fazla kar bekliyoruz, Marmara’da en kuvvetli yağış bulutları İstanbul-Düzce-Karasu arasından sokulup, Yalova-Bandırma arasına kadar ulaşıyor. Sarıyer gibi kuzey ilçelerde market alışverişine bile gitmek zorlaşacak.

Ağaçlarda kar yükü, hafta sonu olduğunda zayıf ve yaşlı ağaç dallarını koparabilecek, devirebilecek seviyeye ulaşır. Çatılar ve insanların kullandığı caddelerdeki pencere önlerindeki buzlar düzenli olarak temizlenebilir. Otomobillerin camları ve lastikleri, balata ve diskleriyle birlikte bir süre buz tutacaktır. Acil bir durumda çalıştırması güç olacak otomobilleri de düzenli temizlemekte yarar var.

Aslında Anadolu’nun özellikle Doğu bölgelerin sık yaşadığı, muhtemelen batıdaki bu teyakkuz halini anlamsız buldukları günler içindeyiz. Fakat İstanbul, Bursa ve Ankara gibi merkezler, normal açık havada bile yoğun olan yerler olduğu için buzlanma, trafik kazaları ve yolda kalmış araçlar kilometrelerce araç kuyrukları oluşturabilir.

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BU 2 GÜNE DİKKAT

Bu durum en son 2017 yılında olmuştu, tahminlerde önemli bir değişim olma ihtimali azalıyor. Büyük kar, İstanbul’a yaklaşıyor. İstanbul’un batısında Trakya yönünde ve Çanakkale istikametinde cumartesi öğle-gece aralığı kar yağacak görünüyor. Batı yollarını kullanacak sürücülerin akşam yine risklere hazır olmasında yarar var. İstanbul’da Beykoz gibi semtler şimdiden kara gömülüyor, buna zaman ilerledikçe şehrin diğer ilçeleri de katılacak. En kuvvetli kar yağışları cuma ve cumartesi yaşanacak 48 saatte inecek görünüyor.

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GÜNDÜZLERİ BİLE -20 DERECE OLACAK

Yaşanan hava değişimi, kuzeyden güneye inen bu soğuklar büyük bir ısı transferi de yapıyor. Batı Avrupa ısınırken Türkiye buz gibi, kaldırımları yolları donduran bir 5 gün geçirecek. Bu sıra dışı hava olayında, ekstrem soğuklar ile Doğu Anadolu’ya gündüzleri -20°C’ler geliyor.

Samsun-Artvin arasındaki her merkezde kuvvetli kar yağışı, yayla ve köy yollarında ise metreye ulaşan kar kalınlıkları o bölgede ulaşımı durdurabilir. Kıyı Karadeniz’in uzun zamandır görmediği bu duruma Samsun, Sinop, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Tokat, Gümüşhane, Bayburt ve bu şehirlerin tüm ilçelerinde hazır olunmalı.

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SALI GÜNÜ SONA ERECEK

Soğuk hava dalgası şimdiki tahminlere göre 25 Şubat Salı günü Türkiye’den tamamen ayrılacak, batı bölgelerde bu kez güneyden kuzeye taşınacak hava, şehirleri ısıtacak. Doğu bölgelerde ise çok derin bir ayaz bekliyoruz, çok kuvvetli buzlanma ve don hadisesi kaçınılmaz görünüyor. Doğu Anadolu’nun tamamında pazartesi günü de eğitim öğretim yapılamayabilir, bu duruma hazırlıklı olmakta yarar var."

Kaynak: Habertürk

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Sibirya kar
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