Bekleyiş sona erdi... Sağlık Bakanlığı iller arası tayin sonuçları açıklandı!

2025 Yılı İller Arası Yer Değiştirme Sonuçları Sağlık Bakanlığı'nın Resmi Sitesinde Yayınlandı. Detaylar İçin Tıklayın!

Sağlık Bakanlığı, 2025 yılı iller arası tayin sonuçlarını bugün itibarıyla duyurdu. Uzun süredir bekleyen sağlık çalışanları, Sağlık Bakanlığı'nın resmi web sitesi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve diğer gerekli bilgileri girerek sonuçlarına ulaşabilecekler. Tayin sonuçlarının açıklanması, sağlık camiasında büyük bir heyecan yaratırken, yer değişikliği talepleri kabul edilen personel yeni görev yerlerine başlamak için hazırlıklara başladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, tayin sürecinin şeffaf ve adil bir şekilde yürütüldüğü belirtildi. Başvuruların değerlendirilmesinde, personelin hizmet süresi, puanı, tercihleri ve kadro durumları gibi çeşitli kriterlerin göz önünde bulundurulduğu ifade edildi. Ayrıca, tayin talepleri karşılanamayan personelin de durumlarının titizlikle incelendiği ve ilerleyen dönemlerde oluşacak kadro açıkları doğrultusunda yeniden değerlendirileceği vurgulandı.

Öte yandan, sağlık sektöründe yaşanan gelişmeler de yakından takip ediliyor. Paramedik bölümünün lisans düzeyine çıkarılması yönündeki çalışmalar devam ederken, bu durumun acil sağlık hizmetlerinin kalitesini artırması bekleniyor. Paramediklerin 4 yıllık lisans eğitimi almasıyla, daha donanımlı ve yetkin sağlık profesyonelleri yetiştirilmesi hedefleniyor. Bu kapsamda, müfredatın güncellenmesi ve uygulamaya yönelik eğitimlerin artırılması planlanıyor.

Sağlık Bakanlığı, personel alımlarına da devam ediyor. 2025 yılı içerisinde 18 bin sözleşmeli personel alımı için hazırlıklar sürdürülüyor. Alımların ikinci etabının ne zaman başlayacağı ve branş dağılımlarının nasıl olacağı ise henüz netlik kazanmadı. Ancak, Bakanlık yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, personel ihtiyacının en kısa sürede karşılanması için çalışmaların titizlikle yürütüldüğü belirtildi. Alımların, özellikle kırsal bölgelerdeki sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesine katkı sağlaması bekleniyor.