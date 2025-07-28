HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Bekleyiş sona erdi... Sağlık Bakanlığı iller arası tayin sonuçları açıklandı!

Sağlık Bakanlığı'nın merakla beklenen 2025 yılı iller arası tayin sonuçları açıklandı. Binlerce sağlık çalışanının heyecanla beklediği sonuçlar, Bakanlığın resmi internet sitesi üzerinden erişime açıldı. Bu gelişmeyle birlikte, tayin talebinde bulunan doktor, hemşire ve diğer sağlık personeli yeni görev yerlerini öğrenebilecek.

Bekleyiş sona erdi... Sağlık Bakanlığı iller arası tayin sonuçları açıklandı!
Çiğdem Sevinç

2025 Yılı İller Arası Yer Değiştirme Sonuçları Sağlık Bakanlığı'nın Resmi Sitesinde Yayınlandı. Detaylar İçin Tıklayın!

Sağlık Bakanlığı, 2025 yılı iller arası tayin sonuçlarını bugün itibarıyla duyurdu. Uzun süredir bekleyen sağlık çalışanları, Sağlık Bakanlığı'nın resmi web sitesi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve diğer gerekli bilgileri girerek sonuçlarına ulaşabilecekler. Tayin sonuçlarının açıklanması, sağlık camiasında büyük bir heyecan yaratırken, yer değişikliği talepleri kabul edilen personel yeni görev yerlerine başlamak için hazırlıklara başladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, tayin sürecinin şeffaf ve adil bir şekilde yürütüldüğü belirtildi. Başvuruların değerlendirilmesinde, personelin hizmet süresi, puanı, tercihleri ve kadro durumları gibi çeşitli kriterlerin göz önünde bulundurulduğu ifade edildi. Ayrıca, tayin talepleri karşılanamayan personelin de durumlarının titizlikle incelendiği ve ilerleyen dönemlerde oluşacak kadro açıkları doğrultusunda yeniden değerlendirileceği vurgulandı.

Öte yandan, sağlık sektöründe yaşanan gelişmeler de yakından takip ediliyor. Paramedik bölümünün lisans düzeyine çıkarılması yönündeki çalışmalar devam ederken, bu durumun acil sağlık hizmetlerinin kalitesini artırması bekleniyor. Paramediklerin 4 yıllık lisans eğitimi almasıyla, daha donanımlı ve yetkin sağlık profesyonelleri yetiştirilmesi hedefleniyor. Bu kapsamda, müfredatın güncellenmesi ve uygulamaya yönelik eğitimlerin artırılması planlanıyor.

Sağlık Bakanlığı, personel alımlarına da devam ediyor. 2025 yılı içerisinde 18 bin sözleşmeli personel alımı için hazırlıklar sürdürülüyor. Alımların ikinci etabının ne zaman başlayacağı ve branş dağılımlarının nasıl olacağı ise henüz netlik kazanmadı. Ancak, Bakanlık yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, personel ihtiyacının en kısa sürede karşılanması için çalışmaların titizlikle yürütüldüğü belirtildi. Alımların, özellikle kırsal bölgelerdeki sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesine katkı sağlaması bekleniyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kayseri’de ormanlar jandarma tarafından korunuyorKayseri’de ormanlar jandarma tarafından korunuyor
Bursa orman yangınında ölen gönüllü gözyaşlarıyla uğurlandı!Bursa orman yangınında ölen gönüllü gözyaşlarıyla uğurlandı!

Anahtar Kelimeler:
Sağlık Bakanlığı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
TÜRK-İŞ, grev kararını Karayolları Genel Müdürlüğüne astı

TÜRK-İŞ, grev kararını Karayolları Genel Müdürlüğüne astı

Yeğeniyle uygunsuz görüntüleri olay olmuştu! Kanser olduğu iddiası...

Yeğeniyle uygunsuz görüntüleri olay olmuştu! Kanser olduğu iddiası...

Son 1 ayda birinci parti değişti! Aradaki fark gündem oldu

Son 1 ayda birinci parti değişti! Aradaki fark gündem oldu

İzmir'de üç ilçeden birden orman yangını

İzmir'de üç ilçeden birden orman yangını

Yol kesip gençlerden haraç kesiyorlardı, yakalandılar

Yol kesip gençlerden haraç kesiyorlardı, yakalandılar

Tarlada aşkla başladı, tarlada cinayetle bitti: Korkunç itiraf geldi

Tarlada aşkla başladı, tarlada cinayetle bitti: Korkunç itiraf geldi

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.