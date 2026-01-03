HABER

Belarus'tan Venezuela açıklaması! ABD'yi kınadılar

Belarus Dışişleri Bakanlığı, ABD’nin Venezuela’ya silahlı saldırısının uluslararası barış ve güvenliğe doğrudan tehdit olduğunu belirtti.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Minsk’in, egemen Venezuela devletine karşı gerçekleştirilen silahlı saldırıyı kesin bir dille kınadığı bildirildi.

"BARIŞ VE GÜVENLİĞE TEHDİT"

Bu saldırının uluslararası barış ve güvenliğe tehdit olduğu kaydedilen açıklamada, "Belarus tarafı, Venezuela'nın meşru hükümetine sarsılmaz desteğini ifade etmekte ve barışın korunmasında birincil sorumluluğu taşıyan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) acil toplantısı çağrısına katılmaktadır." ifadelerine yer verildi.

Venezuela halkının kendi kaderini bağımsız olarak belirleme hakkının dokunulmaz olduğu vurgulanan açıklamada, hiçbir dış müdahalenin, özellikle de güç kullanımının haklı gösterilemeyeceği ifade edildi.

Açıklamada, Venezuela'da Belarus Büyükelçiliğinin normal şekilde faaliyet gösterdiği de aktarıldı.

Belarus Venezuela abd
