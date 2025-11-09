HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Belçika'da alarm verilmişti! İngiltere harekete geçti: "Asker gönderiyoruz"

Rusya ve Ukrayna savaşı devam ederken çatışmaların Avrupa'ya sıçramasından endişe ediliyor. Belçika'da havalimanlarında son zamanlarda kimliği belirsiz dronlar alarma yol açmıştı. Yaşanan gelişmenin ardından İngiltere harekete geçti. İngiltere Genelkurmay Başkanı Richard Knighton, havalimanlarında şüpheli dronların görüldüğü Belçika’ya askeri personel ve ekipman göndereceklerini açıkladı.

Belçika'da alarm verilmişti! İngiltere harekete geçti: "Asker gönderiyoruz"

İngiliz kamu yayıncısı BBC’ye açıklama yapan Knighton, ülkedeki bazı havalimanları üzerinde şüpheli dron hareketliliği karşısında Belçika makamlarının yardım talebinde bulunduğunu söyledi.

"HENÜZ KAYNAĞINI BİLMİYORUZ"

Knighton, bu talep karşısında askeri personel ve ekipman desteği sağlayacaklarını belirterek, “Biz de Belçika makamları da dronların kaynağını henüz bilmiyoruz. Ancak ekipman ve kapasite desteğini sunacağız.” dedi.

7 Kasım'da Almanya, dün ise Fransa Belçika’ya dronlara karşı savunma desteği vereceğini açıklamıştı.

Belçika da alarm verilmişti! İngiltere harekete geçti: "Asker gönderiyoruz" 1

BELÇİKA'DA DRON HAREKETLİLİĞİ

Polonya, Romanya, Estonya ve Danimarka'nın ardından AB kurumlarına ve NATO'ya ev sahipliği yapan Belçika'nın gündemini dronlar meşgul ediyor.

Belçika'daki Elsenborn Askeri Eğitim Kampı üzerinde 3 Ekim'de dron hareketliliği tespit edilmiş, Savunma Bakanlığı olayı incelemeye almıştı.

25 Ekim'de ise en az 4 dronun Valon bölgesine bağlı Marche-en-Famenne'deki Kral Albert Askeri Üssü üzerinde tespit edildiği bildirilmişti.

Belçika da alarm verilmişti! İngiltere harekete geçti: "Asker gönderiyoruz" 2

1 Kasım gecesi hem ulusal hem de NATO operasyonlarında kullanılan Kleine Brogel Askeri Hava Üssü'nde 3 dron faaliyeti tespit edildiği açıklanmıştı. 2 Kasım akşamı da aynı üste 4 dron gözlemlenmişti.

Bu hafta içinde Liege Havalimanı'nda iki kez dron görülmüş, uçuşlar güvenlik nedeniyle durdurulmuştu.

Brüksel Havalimanı'nda ise 4 ve 6 Kasım geceleri dronlar görülmüş, hava trafiğinde aksaklık yaşanmıştı.

Konuyla ilgili 6 Kasım'da toplanan Belçika Ulusal Güvenlik Konseyi de şüpheli dronların gerektiğinde polis veya askeri müdahale ile etkisiz hale getirilebileceği yönünde karar almıştı. Konsey, bu tehditle mücadele için ayrıca Ulusal Hava Sahası Güvenlik Merkezi'nin (NASC) 1 Ocak 2026'ya kadar tam olarak faaliyete geçirileceğini duyurmuştu.Kaynak: AA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yolcu ile tartışan halk otobüsü şoförüne meydan dayağı Yolcu ile tartışan halk otobüsü şoförüne meydan dayağı
Zonguldak'ta acı olay! 79 yaşındaki kadın evinde ölü bulunduZonguldak'ta acı olay! 79 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu

Anahtar Kelimeler:
İngiltere Belçika
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kocaeli'de yangın faciası: SGK İl Müdürü ve 6 kişi açığa alındı

Kocaeli'de yangın faciası: SGK İl Müdürü ve 6 kişi açığa alındı

Baba, tartıştığı oğlunu silahla vurarak katletti

Baba, tartıştığı oğlunu silahla vurarak katletti

Enis Destan attı! Hull City Premier Lig aşkına kazandı...

Enis Destan attı! Hull City Premier Lig aşkına kazandı...

MasterChef Nisa aylarca sevgilisini saklamıştı! Eski yarışmacıyla aşk pozu geldi

MasterChef Nisa aylarca sevgilisini saklamıştı! Eski yarışmacıyla aşk pozu geldi

'Çok net bir tahmin' Asgari ücret için canlı yayında rakam geldi 'İlk kez duyuyorum'

'Çok net bir tahmin' Asgari ücret için canlı yayında rakam geldi 'İlk kez duyuyorum'

Hareketlilik başlayınca peş peşe zam geldi 'Normal değil' Konut fiyatları uyarısı

Hareketlilik başlayınca peş peşe zam geldi 'Normal değil' Konut fiyatları uyarısı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.