Belçika'da yükselen akaryakıt fiyatları bisiklet kullanımını arttırdı

Belçika'da özel sektör çalışanlarına sağlanan bisiklet desteği, uygulamanın zorunlu hale gelmesinden üç yıl sonra şimdiye kadarki en yüksek seviyesine çıktı. Araştırma verilerine göre, Belçika'da her altı çalışandan biri bisiklet desteği alıyor. Mayıs 2023'ten bu yana işverenlerin işe bisikletle gelen çalışanlarına kilometre başına ödeme yapmakla yükümlü olduğu Belçika'da 37 bin 500 işverenden toplanan verilere göre, Belçika'da her altı çalışandan biri bu destekten yararlanıyor. Bu oran, uygulamanın başladığı döneme kıyasla yüzde 15'lik bir artış anlamına geliyor.

Ülkede, Orta Doğu'daki çatışmalardan sonra yükselen akaryakıt fiyatları da bisiklet kullanımını arttırdı. Belçika basınında yer alan haberlerde, petrol fiyatlarından etkilenen halk bisiklete yöneldi. Ayrıca Avrupa Birliği (AB) tarafından üye ülkelere verilen "daha az petrol kullanın, halkı teşvik edin" talimatlarının da etkisiyle vatandaş bisiklet kullanımına yöneldi. Belçika'da hızlı yükselen petrol fiyatlarına karşı tedbir olarak görülen bisiklet kullanımının son yaşanan krizden sonra daha da artması bekliyor.

KİLOMETRE BAŞI ÖDEME YÜKSELDİ, YILLIK DESTEK 3 BİN 690 EUROYA ÇIKTI

Belçika Vergi İdaresi ve sosyal güvenlik kurumu tarafından belirlenen üst sınıra göre, 1 Ocak 2026 itibarıyla bisiklet desteği kilometre başına 0,37 euro olarak uygulanıyor. Bu tutar yıllık 3.690 euroya kadar çıkabiliyor. 2023'te kilometre başına 0,25 euro olan ödeme, 2025'te 0,3194 euro olmuştu.

GENÇ ÇALIŞANLAR BİSİKLETE YÖNELİYOR, ŞİRKET ARACI KULLANIMI AZALIYOR

Veriler, özellikle 25 yaş altı çalışanların bisiklete yöneldiğini ortaya koydu. Bu yaş grubunda bisiklet destek alanların oranı 2023'te yüzde 15,6 iken 2025'te yüzde 18,6'ya yükseldi. Aynı dönemde gençlerde şirket aracı kullanım oranı yüzde 10,85'ten yüzde 9,9'a geriledi. Ayrıca, 25 yaş altı çalışanların bir kısmı şirket aracı hakkını bırakarak ulaşım bütçesinden yararlanmaya başladı.

BELÇİKA İŞE GİDİŞ-GELİŞTE BİR BİSİKLET ÜLKESİNE DÖNÜŞÜYOR

Araştırmaya yapan şirketin ulaşım uzmanı Charlotte Thijs, artan desteğin yalnızca daha fazla kişinin bisiklete yöneldiğini değil, aynı zamanda bisikletle gidilen mesafelerin de arttığını gösterdiğini belirtti. Thijs, "Belçika, işe gidiş-geliş ulaşımında giderek daha belirgin şekilde bir bisiklet ülkesi haline geliyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır