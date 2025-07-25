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Belçikalı Bakan Francken'in Anıtkabir ziyareti gündem oldu! Çelenk bırakıp diz çöktü

Belçika Savunma Bakanı Theo Francken, Anıtkabir'e ziyarette bulundu. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine gelen Francken, buraya çelenk bıraktıktan sonra diz çöküp saygı duruşunda bulundu. Francken diz çöküp saygı duruşunda bulunduğu ana ait görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

Belçikalı Bakan Francken'in Anıtkabir ziyareti gündem oldu! Çelenk bırakıp diz çöktü

Belçika Savunma Bakanı Theo Francken, Anıtkabir'e ziyarette bulundu. Beraberindeki heyetle Aslanlı Yol'dan yürüyerek Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine gelen Francken, buraya çelenk bırakıp saygı duruşunda bulundu.

Belçikalı Bakan Francken in Anıtkabir ziyareti gündem oldu! Çelenk bırakıp diz çöktü 1

GÜNDEM OLDU

Francken çelenk bıraktıktan sonra diz çökmesi sosyal medyada gündem oldu.

"NESİLLERE İLHAM VERMEYE DEVAM EDİYOR"

Daha sonra hatıra fotoğrafı çektiren Francken, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı. Bakan Francken, deftere şunları yazdı:

Belçikalı Bakan Francken in Anıtkabir ziyareti gündem oldu! Çelenk bırakıp diz çöktü 2

"Belçika Krallığı ve silahlı kuvvetleri adına, bu tarihi mekanda Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e saygılarımı sunmaktan onur duyarım. O, Türk halkına güvenli sınırlar, modern bir laik anayasa ve hukukun üstünlüğünü sağlayan büyük bir devlet adamıydı. Bu büyük başarı sayesinde Türkiye, bölgesel istikrarın temel direği olarak güçlü ve müreffeh bir ülke haline gelmiş ve bu rolünü günümüze kadar sürdürmüştür."

Francken, ayrıca Mustafa Kemal Atatürk'ün "dünya çapında nesillere ilham vermeye devam ettiğini" kaydetti.Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Anıtkabir atatürk
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