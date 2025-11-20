Belediye Başkanı Metin Gürbüz'ün bulunduğu aracın önüne atladılar! Araba pert oldu, domuzlar telef

Kastamonu’nun Hanönü ilçesinde, Sinop Belediye Başkanı Metin Gürbüz’ün bulunduğu makam aracının çarptığı 12 domuz telef oldu. Başkan Gürbüz, kazadan yara almadan kurtuldu.
Kaza, Hanönü ilçesi Kastamonu-Sinop karayolu Gökçeağaç köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sinop Belediye Başkanı Metin Gürbüz’ün içerisinde bulunduğu, Emin Gümüş idaresindeki makam aracı, yola atlayan domuzlara çarptı.
Kazada 12 domuz telef oldu.
Sinop Belediye Başkanı Metin Gürbüz ile Gümüş, kazadan yara almadan kurtuldu.
Telef olan domuzların ve aracın kaldırılmasının ardından yol trafiğe açıldı.
Kazanın ardından sosyal medyadan bir açıklama paylaşan Gürbüz durumunun iyi olduğunu belirtti.
İşte kaza sonrası kareler:
