HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Belediye Başkanı Metin Gürbüz'ün bulunduğu aracın önüne atladılar! Araba pert oldu, domuzlar telef

İçerik devam ediyor

Sinop Belediye Başkanı Metin Gürbüz’ün bulunduğu makam aracı Kastamonu’da kaza yaptı. Kazada 12 domuz telef oldu. Aracın geldiği hal ise kazanın boyutunu gözler önüne serdi.

Kastamonu’nun Hanönü ilçesinde, Sinop Belediye Başkanı Metin Gürbüz’ün bulunduğu makam aracının çarptığı 12 domuz telef oldu. Başkan Gürbüz, kazadan yara almadan kurtuldu.

Belediye Başkanı Metin Gürbüz ün bulunduğu aracın önüne atladılar! Araba pert oldu, domuzlar telef 1


Metin Gürbüz

DOMUZLAR YOLA ATLADI

Kaza, Hanönü ilçesi Kastamonu-Sinop karayolu Gökçeağaç köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sinop Belediye Başkanı Metin Gürbüz’ün içerisinde bulunduğu, Emin Gümüş idaresindeki makam aracı, yola atlayan domuzlara çarptı.

Kazada 12 domuz telef oldu.

BELEDİYE BAŞKANI GÜRBÜZ YARASIZ KURTULDU

Sinop Belediye Başkanı Metin Gürbüz ile Gümüş, kazadan yara almadan kurtuldu.

Telef olan domuzların ve aracın kaldırılmasının ardından yol trafiğe açıldı.

Belediye Başkanı Metin Gürbüz ün bulunduğu aracın önüne atladılar! Araba pert oldu, domuzlar telef 2

GÜRBÜZ'DEN İLK AÇIKLAMA

Kazanın ardından sosyal medyadan bir açıklama paylaşan Gürbüz durumunun iyi olduğunu belirtti.

Belediye Başkanı Metin Gürbüz ün bulunduğu aracın önüne atladılar! Araba pert oldu, domuzlar telef 3

İşte kaza sonrası kareler:

Belediye Başkanı Metin Gürbüz ün bulunduğu aracın önüne atladılar! Araba pert oldu, domuzlar telef 4

Belediye Başkanı Metin Gürbüz ün bulunduğu aracın önüne atladılar! Araba pert oldu, domuzlar telef 5

Belediye Başkanı Metin Gürbüz ün bulunduğu aracın önüne atladılar! Araba pert oldu, domuzlar telef 6

Belediye Başkanı Metin Gürbüz ün bulunduğu aracın önüne atladılar! Araba pert oldu, domuzlar telef 7

Belediye Başkanı Metin Gürbüz ün bulunduğu aracın önüne atladılar! Araba pert oldu, domuzlar telef 8

Belediye Başkanı Metin Gürbüz ün bulunduğu aracın önüne atladılar! Araba pert oldu, domuzlar telef 9

Belediye Başkanı Metin Gürbüz ün bulunduğu aracın önüne atladılar! Araba pert oldu, domuzlar telef 10

Belediye Başkanı Metin Gürbüz ün bulunduğu aracın önüne atladılar! Araba pert oldu, domuzlar telef 11

Belediye Başkanı Metin Gürbüz ün bulunduğu aracın önüne atladılar! Araba pert oldu, domuzlar telef 12

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Alanya’da apartmanda çıkan yangın ekiplerce söndürüldüAlanya’da apartmanda çıkan yangın ekiplerce söndürüldü
Eskişehir’de 63 yaşındaki adam 4 gündür kayıpEskişehir’de 63 yaşındaki adam 4 gündür kayıp

Anahtar Kelimeler:
Kastamonu Sinop domuz kaza telef
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
4 kişi daha tutuklandı! Böcek ailesi soruşturmasında kan donduran itiraf

4 kişi daha tutuklandı! Böcek ailesi soruşturmasında kan donduran itiraf

Katliam gibi kaza! Çok sayıda araç birbirine girdi: 4 ölü, 13 yaralı

Katliam gibi kaza! Çok sayıda araç birbirine girdi: 4 ölü, 13 yaralı

Sevilla'da Türkiye'ye büyük şok! Soyunma odasında hırsızlık iddiası...

Sevilla'da Türkiye'ye büyük şok! Soyunma odasında hırsızlık iddiası...

Daha yeni başlamıştı! Show Tv fişini çekti! Erken final kararı verildi

Daha yeni başlamıştı! Show Tv fişini çekti! Erken final kararı verildi

Köy fabrikaya döndü 'Yılda 20 gün uğraşıyoruz! Çok iyi gelir kaynağı'

Köy fabrikaya döndü 'Yılda 20 gün uğraşıyoruz! Çok iyi gelir kaynağı'

400 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar? İşte banka banka faiz oranları...

400 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar? İşte banka banka faiz oranları...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.