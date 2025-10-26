HABER

Belediye başkanı nedir, görevleri nelerdir?

Mevcut kurumsal yapısı ile ulusal ya da bölgesel kanunlar tarafından kendini yönetme hakkı tanınmış olan idareye belediye adı verilir. Belediye aynı zamanda bir şehrin ya da bir ilçenin veterinerlik, itfaiye, temizlik, su, aydınlatma gibi ortak gereksinimlerini ve hizmetlerini de gören bir örgüt olarak kabul edilmektedir.

Ferhan Petek

Türkiye Cumhuriyet kanunlarına göre belediye teşkilatı tüzel kişiliği bulunan bir örgüt olarak kabul edilmektedir. Belediyelerin başında yer alan kişi belediye başkanıdır ve bir kasabanın ya da bir şehrin belediye hükümetinde yer alan en üst düzey yetkilisi olarak görev ve sorumluluklar üstlenir.

Belediyenin idaresinde ve başında belediye tüzel kişiliğini belediye başkanı temsil eder. Görevinin devamı sürecinde siyasi partilerin denetim ve yönetim organlarında hiçbir görev almaz. Ayrıca bir spor kulübünün başkanlığını da üstlenemez.

Belediye başkanı nedir?

En ayrıntılı ve net tanım ile belediye başkanı, belediye teşkilatının en üst seviyesinde yer alan amir olarak ifade edilir. Belediye meclisi ve belediye encümenine başkanlık yapan belediye başkanı çeşitli görev ve yetkilere sahiptir. Belediye yönetiminin en üstünde yer alan belediye başkanı çalışma alanları da kanunlar doğrultusunda belirlenmiştir.

Belediye başkanı olmak için çeşitli şartların yerine getirilmesi gerekmektedir. Bir eğitim ve cinsiyet koşulu bulunmayan belediye başkanlığı konumunun başat gereksinimi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına sahip olmaktır. Mahalli seçimlerde aday olan ve çoğunluğun oyunu alabilen kişiler belediye başkanı olarak görev yapabilmektedirler. Kişilerin belediye başkanı olabilmesi için kanunlar tarafından belirlenmiş olan kurallara uygunluk taşıması gerekir. Örnek olarak:

  • En az 6 aylık bir süre boyunca hapis cezası ya da ağır hapis cezası almamış olmalıdır.
  • Dolandırıcılık, hırsızlı, rüşvet gibi suçlar işlemediğinin kanıtlanmış olması gerekir.
  • Ek kanunun belli maddelerine göre görevden alınmış olan kişiler yeniden belediye başkanı olma hakkına sahip değildir.

Belediye başkanları, belediye meclisi ve yönetiminin en üstünde yer alır. Hükumet tarafından verilmiş olan çalışma alanında seçimle bulunduğu yere gelerek işbaşı yapar. Halkın çıkarları için çeşitli politikalar ve projeler üreten ve yürüten belediye başkanı halkı da dinleyerek gereksinimler ve sorunlar doğrultusunda ilerlemekle yükümlüdür. Sorunlara çözüm bulmak ve halkın şikayetlerini dinlemek de belediye başkanlarının çalışma alanı kapsamı içinde yer almaktadır.

Belediye başkanının görevleri nelerdir?

Belediye başkanı görevleri kanunlarca belirlenmiştir ve belediye teşkilatının en üstünde bulunan belediye başkanı belediyenin başat temsilcisidir. Encümene ve meclise başkanlık yapma sorumluluğuna sahip olan belediye başkanının sorumlu olduğu görev ve yetkiler şunlardır:

  • Belediye tarafından kurulan birliklerin yönetimlerinin yürütülmesi
  • Belediyenin sahip olduğu bütün kurum, araç gereç, birlik ve demirbaşların denetimi
  • Belediye personelinin denetimi
  • Belediye meclisinin projelerinin ve planlarını yürütülebilmesi amacı ile kurulmuş olan kuruluşları, birlikleri ve dernekleri yönetmek
  • Belediyenin düzenlediği spor etkinliklerini, festivalleri, fuarları, şenlikleri denetlemek ve temsilinden sorumlu olmak
  • Yabancı ülkelerin belediye başkanları ile ticari iş birliği içinde olmak ve kardeş belediye projelerinden sorumlu olmak
  • Belediyeye ait olan bütün işlerden ve işlemlerden sorumlu olmak
  • Belediye meclisine ve encümene başkanlık etmek
  • Belediyenin gelirlerini ve alacaklarını takip ve tahsil etmek
  • Belediyeye personel atamak
  • Şartsız olan bağışları kabul etmek
  • Sorumlu olduğu bölgenin huzuru, sağlığı ve güvenliği için çalışmak
  • Bölgenin güvenliği için gerekli önlemleri almak ve mevcut önlemleri denetlemek
  • Belediyeyi ve belediyeye bağlı olan tüm kurumları takip ve kontrol etmek
